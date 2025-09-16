Teamledare Central Admin till Prezero
Bravura Sverige AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-09-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en modern ledare som brinner för att coacha ditt team till framgång? Gillar du att skapa struktur och driva viktiga processer framåt? Då kan det här vara din nästa utmaning. Vi söker en driven Teamledare för Prezeros Centrala Administrationsgrupp. Det här är en helt ny roll i en växande del av deras organisation, där du får chansen att leda ett engagerat team som har stor betydelse för hela företagets framgång!
Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Prezero.
Om företaget
PreZero strävar mot att främja varje medarbetares professionella utveckling samtidigt som de stödjer en sund balans mellan arbete och privatliv. Deras företagskultur präglas av en familjär atmosfär och de känner stolthet över att dela visionen om en mer hållbar morgondag. PreZero Sverige är ett avfalls- och återvinningsföretag som ingår i det internationella miljöbolaget PreZero med huvudsäte i Tyskland och verksamhet i elva länder. I Sverige är de cirka 1 200 medarbetare på drygt 60 orter. Visionen är att minska avfall och maximera resurser genom den cirkulära ekonomin; Zero Waste.
Vad de erbjuder dig:
En dynamisk arbetsmiljö där du får stor möjlighet att påverka administrationsarbetet - en viktig avdelning inom bolaget
Möjlighet till flexibel arbetstid och hybridkontor
En kollegial gemenskap och goda möjligheter till kompetensutveckling Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
I rollen som Teamledare för Centrala Administrationsgruppen personalleder och inspirerar du ett team på åtta specialister som spelar en avgörande roll i att skapa struktur, utveckla arbetssätt och sätta upp regelverk för företagets affärssystem. Eftersom gruppen är geografiskt utspridd leder du på distans - vilket kräver ett förtroendebaserat, coachande och modernt ledarskap. Du coachar, följer upp och skapar rätt förutsättningar för att varje medarbetare ska kunna utvecklas, trivas och prestera. Tillsammans med närmsta chef, Head of Business Support, och övriga chefer arbetar du för att effektivisera processer, utveckla systemanvändning och förenkla administrativa flöden.
Ditt team är navet i Prezeros verksamhet. Ni ansvarar för att:
Leda och koordinera arbetet med affärssystem, inklusive prismodeller, kundstrukturer och statistik
Skapa tydliga rutiner och enhetliga processer som stödjer hela organisationen.
Ge support och utbildning till kollegor i hela företaget
Säkerställa efterlevnad av lagkrav och hantera viktig statistik
Driva ett tätt samarbete med både centrala funktioner och lokala avdelningar
Arbetet innebär resor inom Sverige, ca en gång i månaden med övernattning.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Erfarenhet av att leda team - gärna på distans
God insikt i administrativa flöden, med förmågan att identifiera, förenkla och implementera processförbättringar
God förståelse för affärssystem, systemadministration och systemstöd
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort
Vi söker dig som är en trygg ledare med förtroendebaserat, coachande och tydligt ledarskap. Du är flexibel och trivs i ett förändringsdrivet arbetsklimat, motiveras av att utveckla och förbättra och har en problemlösningsorienterad förmåga som gör att du kan driva effektiva processförbättringar. Som person är du relationsbyggande, samarbetar lätt över avdelningsgränser och skapar samsyn i organisationen. Du kombinerar en analytisk förmåga med ett systematiskt arbetssätt - en styrka som gör dig till en nyckelspelare i Prezeros administrativa utvecklingsresa.
PreZero ser på mångfald som en styrka och de strävar efter att skapa en arbetsplats där alla medarbetare känner sig inkluderade och uppmuntrade att bidra. De välkomnar alla sökande oavsett bakgrund och livssituation.
Övrig information
Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid Plats: Flexibel placeringsort; Stockholm och söderut Lön: Enligt överenskommelse
Om du blir erbjuden tjänsten hos Prezero ska du uppvisa ett giltigt utdrag (max en månad gammalt) från Polisens belastningsregister.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor om tjänsten eller kring din ansökan är du välkommen att kontakta vår support genom att maila till info@bravura.se
eller ringa till nummer 010-171 47 10 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Chef Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://www.bravura.se Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9510223