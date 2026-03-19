Teamledare Butik & Reservdelar
Lantmännen Ek För / Chefsjobb / Kalmar Visa alla chefsjobb i Kalmar
2026-03-19
Är du en driven och trygg ledare som trivs i en vardag där du både leder teamet och själv är operativ? Vill du arbeta i en stabil och välfungerande verksamhet där du får stort utrymme att påverka helheten, från kundmöten och lagerarbete till att utveckla butikens uttryck? Då kan detta vara rollen för dig.
Det här kommer du att göra
Som Teamledare Butik & Reservdelar ansvarar du för att planera, leda och utveckla arbetet i våra försäljningskanaler - butik, verkstad, över disk, telefon och digitala kanaler. Fokus ligger på att skapa goda kundrelationer, säkra effektiva flöden och ge de bästa förutsättningarna för försäljning. Du leder ett erfaret och självgående team, där du kombinerar operativt arbete med ett nära och närvarande ledarskap. Du har däremot inte personalansvar i rollen. Arbetet präglas av tydliga rutiner och ett jämnt arbetsflöde. Du arbetar både strategiskt och hands-on i butik och reservdelsflödena - exempelvis genom att ta emot material, hantera beställningar och leveranser, stödja kunder och verkstad via telefon, arbeta med inventering och säkerställa att butiken alltid är välordnad och kundvänlig. Du ansvarar också för godsmottagning, uppackning, lagerunderhåll, beställningar till verkstaden samt lastning och lossning av gods och maskiner. I rollen ingår även administrativa delar så som fakturahantering, kassaredovisning, leveransbekräftelser samt arbete i affärssystem och leverantörskataloger. Du kommer att arbeta i affärssystemet M3 och Officepaketet i det dagliga arbetet. Som teamledare ansvarar du för planering, bemanning, koordinering och måluppföljning i teamet. Du arbetar aktivt med att stötta, coacha och engagera dina medarbetare och ingår i den lokala ledningsgruppen där du bidrar i verksamhetens fortsatta utveckling. Du kommer också att arbeta proaktivt med att stärka butiks- och reservdelsaffären genom att vårda befintliga kundrelationer, men även identifiera och bearbeta nya kunder. Vid kampanjer deltar du i planering, marknadsföring och kundkontakter, inklusive uppsökande samtal. Rollen innebär dessutom att du bidrar i förändrings- och förbättringsarbete, bland annat kopplat till arbetssätt, struktur, säkerhet och effektivitet. Tjänsten är placerad på vår anläggning i Kalmar, där du arbetar nära kollegor inom försäljning, verkstad, service och administration. Du rapporterar till Platschef Daniel Hultenius.
Det här behöver du för att lyckas och trivas
Du har:
- Erfarenhet av butiks-, lager- eller reservdelsarbete i en operativ miljö.
- God systemvana och trygghet i att arbeta i affärssystem, gärna M3, samt Officepaketet.
- Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska och engelska, i både tal och skrift.
- Erfarenhet från att arbetsleda och planera verksamhet
- Erfarenhet från en kund- och försäljningsorienterad verksamhet
- Kunskap om servicemarknad eller liknande relevant erfarenhet
- God förståelse av budget och resultatanalyser
Det är även meriterande om du har:
- Erfarenhet från lantbruksområdet
Du är:
- Trygg, självständig och gillar en vardag där du växlar mellan att leda och arbeta operativt.
- Strukturerad med förmåga att skapa ordning, rutiner och god arbetsfördelning.
- Öppen, kommunikativ och trivs i många kontaktytor, både internt och externt.
- Initiativtagande och trivs med att ha frihet under ansvar.
- Kundorienterad och van vid att skapa relationer
Självklart delar du våra värderingar - Öppenhet, Helhetssyn, Handlingskraft - och vårt löfte om att ta ansvar från jord till bord.Vad vi erbjuder dig
Lantmännen är en stor internationell koncern och har en unik bredd i vår verksamhet. Detta innebär att vi kan erbjuda utvecklingsmöjligheter med varierande inriktning för såväl specialister som generalister inom olika bolag och branscher i fler än 20 länder. Vi arbetar aktivt med intern rörlighet och vill bidra till att medarbetare utvecklas och känner engagemang varje dag. Together we reimagine the world of grain!
Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online, gärna så snart som möjligt men senast den 15/4. I din ansökan har du möjlighet att addera ditt CV eller LinkedIn-profil. För en mer objektiv och inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot personligt brev utan ber dig istället att besvara urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. I rekryteringsprocessen ingår både psykometriska tester och kompetensbaserade intervjuer, med syfte att främja en rättvis utvärdering för alla kandidater. På Lantmännen är det viktigt att alla har lika möjligheter till anställning och utveckling i koncernen. Som slutkandidat kommer det att genomföras en bakgrundskontroll via extern leverantör. Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Talent Acquisition Specialist, Julia Labbart på julia.labbart@lantmannen.com
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, bioenergi och livsmedel. Företaget ägs av 17 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, verksamheter i ett tjugotal länder och omsätter 60 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlas åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av Lantmännens mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Företaget är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos ägarna. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar Lantmännen ansvar från jord till bord.
Fast månads- vecko- eller timlön
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lantmännen ek för
, https://www.lantmannenlantbrukmaskin.se/maskin/ Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Lantmännen Lantbruk Jobbnummer
9808381