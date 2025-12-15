Teamledare Bistro till First Camp
2025-12-15
Är du redo att ta rodret för vår bistro och skapa minnesvärda måltidsupplevelser? Som vår Teamledare Bistro får du vara en viktig kugge i att skapa energigivande måltider för våra gäster, så att ingen behöver lämna oss hungrig - eller hangry! Vi söker dig som har en känsla för service och effektivt teamwork.
Vilka är First Camp?
Vårt mål är tydligt - att bli världens ledande campingkedja. En viktig del av upplevelsen för våra gäster är såklart att de får god och lättillgänglig mat. Vi vill skapa luncher med det lilla extra och kvällar med guldkant - kanske är det du som vill vara med och bidra genom att vara ansvarig för bemötande och upplevelsen i våra bistros?
Vad innebär rollen?
Som Teamledare Bistro ansvarar du för att leda bistron och säkerställa att verksamheten flyter på enligt vårt koncept. Du är en aktiv del av teamet och deltar i allt från matlagning och servering till försäljning, disk och städ. Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar att:
Fördela och koordinera arbetsuppgifter inom bistroteamet
Beställa råvaror och se till att lagring och hantering följer riktlinjer
Främja försäljningen av våra bistroprodukter och bidra till en trevlig gästupplevelse
Introducera och utbilda nya bistromedarbetare för att upprätthålla en hög servicenivå
I rollen förväntas du också vara flexibel och kunna stötta andra avdelningar vid behov. För oss är gästens upplevelse i centrum, och vi arbetar tillsammans för att lösa dagens utmaningar med positiv energi.
Vem söker vi?
Vi ser gärna att du har erfarenhet från café, restaurang eller snabbmatsbranschen. Om du dessutom har utbildning inom hotell- och restaurang är det meriterande, men viktigast är din personlighet! Vi söker dig som kan inspirera både gäster och kollegor, och som trivs i en dynamisk miljö. Du har lätt för att anpassa dig, behåller lugnet i stressiga situationer och uppskattar ett strukturerat arbetssätt.
Du behöver kunna kommunicera på svenska eller engelska, vara över 20 år, och ha en positiv inställning som smittar av sig på hela teamet.
Vad erbjuder vi?
På First Camp kommer du få möjlighet att utvecklas, lära dig nya saker och träffa människor från hela världen. Våra gemensamma värderingar styr våra dagliga handlingar:
We Care: Vi jobbar tillsammans med omtanke om gästen, medarbetaren och planeten. Vi skapar en öppen och stöttande miljö där vi utmanar varandra, lär oss av misstag och firar framgångar.
We Have Fun: Genom att vara oss själva och ha roligt ihop skapar vi en välkomnande stämning för alla vi möter. Tillsammans skapar vi fina minnen för våra team, kollegor och gäster.
We Simplify: Framåtanda, tillsammans med viljan att lära, gör att vi ständigt förbättrar och utvecklar hur vi arbetar. Vi gör det enkelt för varandra - det ska vara lätt att göra rätt för både kollegor och våra gäster.
We Deliver Results: Vi fokuserar i allt vi gör på att skapa resultat för våra gäster, kollegor och hela företaget. Målen är högt satta och vi lyckas bäst när vi använder både hjärta och hjärna.
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och omtänksamma kollegor som delar med sig av visdom och skratt. Tillsammans vill vi fortsätta vår framgångssaga och växa med fler stjärnor som vill vara med och bygga vår framtid. Publiceringsdatum2025-12-15Anställningsvillkor
Vi söker en Teamledare Bistro för sommarsäsongen. Rollen är en säsongsanställning på deltid (ca 30-40 timmar/vecka) och inkluderar arbetstider på kvällar och helger, i enlighet med kollektivavtal. Under våren erbjuder vi en utbildning som vi gärna ser att du deltar i. Så ansöker du
Vi genomför urval och intervjuer löpande, så ansök redan idag.
Vi arbetar kompetensbaserat i våra rekryteringar och fokuserar på att hitta den person som bäst matchar tjänstens kravprofil. För slutkandidater i processen kan utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Som ett första steg i vår urvalsprocess kommer du få genomföra ett kortare rekryteringstest som hjälper oss att säkerställa en rättvis och träffsäker matchning.
Detta kan vara början på något fantastiskt. Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare First Camp Sverige AB
(org.nr 556618-9873), https://firstcamp.se/ Arbetsplats
First Camp Kontakt
Viktoria Timbäck viktoria.timback@firstcamp.se Jobbnummer
9643787