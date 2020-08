Teamledare - Västra Götalandsregionen - Sjuksköterskejobb i Partille

Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Partille2020-08-24Närhälsan utvecklar primärvård i världsklass. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna och gör skillnad för deras liv och hälsa. Vi erbjuder dig ett stimulerande och meningsfullt arbete med kompetenta kollegor, tydligt ledarskap och utvecklingsmöjligheter.2020-08-24Närhälsan Furulund vårdcentral är en omtyckt vårdcentral med ca 6 700 listade patienter.Vi finns nära våra kunder och patienter i Furulund, som ligger på höjden 2 km söder om Partille. Omgivningen runt Furulund är ett populärt bostadsområde nära natur och flera sjöar. Det tar cirka 30 minuter med buss från centrala Göteborg, att komma hit. I Furulund bor många barnfamiljer och i takt med att Öjersjö byggs ut så förväntas ännu fler flytta in i området. Vi flyttade 2017 in i våra nya, anpassade lokaler och vill nu komplettera vårt härliga team med ytterligare en sköterska.Vi arbetar i positiv anda med ständiga förbättringar och nytänkande, där vi gärna ser dig som en del i vår fortsatta utveckling.Om arbetetSom teamledare stöttar du vårdcentralchefen i dennes arbete och tillsammans driver och utvecklar ni verksamheten på vårdcentralen. I dina arbetsuppgifter ingår att samordna, leda och fördela det dagliga arbetet. Du är delaktig i planering och uppföljning av verksamhet, ekonomi och personal samt träder in som ställföreträdande vårdcentralchef vid ordinarie chefs frånvaro.Tjänsten är 100 % varav du arbetar 40 % som teamledare. Övrig tid arbetar du i din grundprofession.Om digDu som söker har relevant utbildning för uppdraget, gärna med tidigare erfarenhet av ledarskap. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete på vårdcentral.Du har goda ledaregenskaper, lätt för att kommunicera och skapa relationer samt har ett intresse av administration och verksamhetsutveckling. God organisationsförmåga och stresstålighet är viktigt, men även att du har ett genuint intresse för att ta en arbetsledande roll. Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper såsom flexibilitet och samarbetsförmåga.Du lever upp till Närhälsans kärnvärden; Omtänksam, Pålitlig och Nytänkande.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstid100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningFast månadslönSista dag att ansöka är 2020-09-07VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5330179