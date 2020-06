Teamledare - ISS Facility Services AB - Försäljningsjobb i Söderhamn

ISS Facility Services AB / Försäljningsjobb / Söderhamn2020-06-11ISS Facility Services vision är att bli världens främsta serviceorganisation och nyckeln till att vi kommer lyckas ligger i våra medarbetare. På ISS Facility Services levererar vi en serviceupplevelse som hjälper våra kunder att nå sina mål och det som främst särskiljer oss i branschen är vår förmåga att stärka och lyfta våra medarbetare. Vi är ett av Sveriges och Nordens största tjänsteföretag med 40 000 medarbetare i Norden och med närmare 500 000 medarbetare världen över är vi världens fjärde största privata arbetsgivare. Med vår unika leveransmodell där flera tjänster samordnas och levereras med egen personal ser vi till att levandegöra 'The Power of the Human Touch' i hela vår serviceleverans. Vill du också bli en del i vår globala organisation och i vår resa till att bli världens främsta serviceorganisation?Till vår verksamhet i Hälsingland söker vi en teamledare som är intresserad av att arbeta i ett utpräglat serviceyrke med direkta kundkontakter.Dina arbetsuppgifter:Som teamledare arbetar du nära både kunder och medarbetare. Du hanterar kundernas synpunkter och önskemål samt arbetar aktivt med merförsäljning och kvalitetsuppföljning. Du har daglig kontakt med medarbetare och du har en viktig roll när det gäller att introducera nya medarbetare i yrket samt att löpande säkerställa att rätt städmetoder används. Andra arbetsuppgifter som ingår i rollen är bland annat frånvarorapportering, vikarieplanering och materialhantering. Du kommer även att utföra praktiskt servicearbete såsom exempelvis sjukvikariatsstädning ute hos våra kunder. I tjänsten ingår minst 50% praktisk städning.2020-06-11Vi söker dig som har god ledar- och samarbetsförmåga, är utåtriktad och har lätt för att skapa goda relationer med såväl kunder som medarbetare. Du trivs i rollen som företagsrepresentant och delar ISS vilja att leverera service i världsklass. Det är viktigt att du har en lyhördhet för kundens behov och en känsla för merförsäljning.Vi ser gärna att du har branscherfarenhet eller erfarenhet från andra serviceyrken. Du bör ha gymnasieutbildning eller motsvarande yrkeserfarenhet. Det är även viktigt att du behärskar svenska språket i både tal och skrift samt att du är en van datoranvändare. B-körkort är ett krav.Tjänsten är tillsvidare med tillträdesdatum enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas när tjänsten tillsätts av extern kandidat.Har du frågor om tjänsten?Har du frågor vänligen kontakta driftchef Malin Laundal på ISS Direkt Städtjänster, telefonnummer 0734-367 72 36.Spara kontaktuppgifterna så att du kan komma i kontakt med oss ifall du har frågor om tjänsten framöver.Obs! Vi tar inte emot ansökningar via e-mail eller brev, enbart via registrering i vårt rekryteringssystem. Ansökningar via e-mail eller brev kommer att makuleras obehandlade.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-07-31Iss Facility Services AB5260833