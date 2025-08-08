Teamledare
Vill du arbeta i det mest högpresterande, moderna och hög automatiserade distributions centret i Nässjö? Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats där personlig utveckling, engagemang och laganda står i fokus. Vi distribuerar till 250 butiker och online kunder i Sverige och Finland. Distributions centret har en total yta på 88 000 m2 med plats för 230 000 pallar. Vill du bli en del av vårt team med över 250 kollegor?
Då kanske du är den Team Leader vi söker!
VAD VI ERBJUDER DIG
En skandinavisk företagskultur som måste upplevas! Du förväntas säga din mening och påverka din arbetsmiljö.
Ledarskapsutbildning och potential för personlig utveckling och karriärmöjligheter.
En informell atmosfär där du som chef ansvarar för att utveckla ditt eget team som består av ca 30 medarbetare, förbättra deras prestationer och höja kvalitets ribban varje dag.
En varierad arbetsdag där ingen dag är den andra lik och där du kommer att behöva din problemlösningsförmåga och förmåga att fatta snabba beslut.
Ett välorganiserat arbetsflöde med bra strukturer och rutiner där vi hjälper varandra att utvecklas och skapa värde varje dag.
En säker atmosfär där "Safety First" är en självklarhet och där arbetsmiljön är i fokus.
Möjlighet till hälsosam lunch till ett bra pris i vår matsal.
En konkurrenskraftig lön och ett bra kompensations- och förmåns paket.
Möjlighet att träna i vårt gym.
20% rabatt på dina inköp i alla JYSK-butiker.
VAD DITT NYA JOBB KOMMER ATT HANDLA OM
Som teamleader för Inbound spelar du en viktig roll i att säkerställa att ditt team arbetar bra tillsammans och levererar högkvalitativt arbete så att alla varor lämnar distributions centret i tid. Din roll är att:
Motivera och utveckla ditt team för att säkerställa att de är kompetenta i processerna, engagerade i att nå mål, lojala mot JYSK och effektiva i sina uppgifter.
Säkerställa optimalt flöde genom tydliga strukturer och rutiner och hantera potentiella utmaningar.
Hantera lösningar på operativa störningar och ge input om hur flödet kan optimeras för att undvika samma fel i framtiden.
Samarbeta över avdelningar genom konstruktiv kommunikation och feedback.
Leva upp till våra JYSK-värderingar: Köpman, Kollega och Kåranda samt Ledarskap: Ledare, Coach och Kommunikatör.
Daglig uppföljning av KPI:er och rutiner för arbetsuppgifter.
Sammanställning och efterlevnad av mål.
Säkerställa att alla dagliga uppgifter utförs på rätt sätt.
Säkerställa optimala och effektiva inlagrings rutiner.
VAD BIDRAR DU MED
Motivation att arbeta med människor och säkerställa deras utveckling för att skapa ett bättre team.
Drivkraft att leverera bra resultat och ständigt sträva efter att höja ribban för både kvalitet och prestation.
Du gillar att ständigt förbättra rutiner och processer.
Erfarenhet från en liknande position, helst som chef inom lager & logistik området.
Förmåga att fatta självständiga beslut under en hektisk arbetsdag och agera i komplexa situationer.
Du kan snabbt anpassa dig till nya situationer och du trivs med en varierad arbetsdag.
Goda samarbetsförmågor och förmåga att kommunicera på flera nivåer och bygga goda relationer över avdelningar.
Tillgänglig för att arbeta dagtid.
Goda kunskaper i engelska är en fördel.
Dina personliga egenskaper och din motivation är avgörande i denna rekrytering.
ÄR DETTA DIN NÄSTA MÖJLIGHET? Ansök idag! För råd eller stöd, mejla oss på, pjo@jysk.com
så hjälper vi dig gärna!
Rekryteringsprocess:
Vi behandlar ansökningar löpande och avslutar rekryteringen när vi har hittat rätt kandidat. Vi håller alltid intervjuer - och för utvalda positioner kan du förvänta dig att genomgå bedömningar och intervjuer, där ser vi fram emot att höra om din motivation för jobbet.
Vi tror att våra anställda är nyckeln till vår framgång. Därför strävar vi efter att erbjuda utveckling och möjligheter att växa och hitta nya utmaningar inom JYSK. Sedan vår grundare, Lars Larsen, öppnade sin första butik i Danmark 1979, har JYSK utökat vår globala närvaro med butiker och webb shoppar i länder runt om i världen.
Våra tre grundläggande JYSK-värderingar - Köpman, Kollega och Kåranda- uttrycker det beteende och attityd som vi kan förvänta oss av varandra. Vi litar på varandra och vi tror på delegering och frihet med ansvar. Vi är också stolta över att belöna engagemang och en stor insats bland våra medarbetare. Med rätt inställning finns det många möjligheter i JYSK.
JYSK vill inkludera alla, oavsett ålder, könsidentitet, ras, sexuell läggning, fysisk eller mental förmåga, etnicitet och erfarenhet. Tillsammans säkrar vi vår inkluderande kultur som uppmuntrar, stödjer och hyllar våra anställdas olika röster. För en fantastisk blandning av sinnen, talanger och unika personligheter gör oss till ett starkare team. Så ansöker du
