Teamledare - Skadereglering inom sjukvårdsförsäkring
2025-08-12
Är du en skarp problemlösare med försäkringsbakgrund och erfarenhet av att leda i förändring? Nu söker Euro Accident en teamledare till vårt team inom skadereglering. Det här är en roll för dig som vill kombinera operativt ledarskap med ansvar för kvalitet och utveckling inom en växande och samhällsnyttig bransch.
Som teamledare inom skadereglering ansvarar du för ett erfaret team som arbetar med komplexa försäkringsärenden. Ditt uppdrag är att stötta, kvalitetssäkra och driva teamets arbete framåt med stort fokus på struktur, effektivitet och service. Du har arbetat inom försäkring och har god förståelse för skadereglering. Du är en van ledare som gillar att skapa struktur, driva förbättringar och samtidigt vara nära ditt team i vardagen.
Vi erbjuder:
• En tydlig roll i ett bolag i framkant
• Möjlighet att påverka och leda i förändring
• Flexibla arbetstider och hybridarbete
• Tjänstepension, sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring
• En stark värderingskultur där omtanke, handlingskraft och nytänkande genomsyrar
Arbetsvillkor:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Örnsköldsvik.
Ansökan: Intervjuer sker löpande så ansök redan idag. Randstad Care ansvarar för rekryteringsprocessen men du blir anställd av EuroAccident. För mer information om tjänsten eller för ett förutsättningslöst samtal, kontakta gärna: Pernilla Håkansson Rekryteringskonsult Randstad Care 070-1606446 alt. pernilla.hakansson@randstad.se
Ansvarsområden
• Operativ ledning av teamets dagliga arbete
• Planering, uppföljning och bemanning
• Ansvar för kvalitetssäkring och regelefterlevnad
• Medarbetarsamtal och kompetensutveckling
• Bidra aktivt i utvecklings- och förändringsarbete
• Tydlig kommunikation och tryggt ledarskap i en föränderlig miljöKvalifikationer
Du har:
• Minst 3 års erfarenhet av operativt ledarskap med personalansvar
• Erfarenhet av skadereglering inom försäkring - ett krav
• Erfarenhet från kundcenter eller annan kundintensiv verksamhet är meriterande
• Mycket god datavana och trygghet i digitala system
• Flytande svenska och god engelska i tal och skrift
• Gymnasieutbildning - gärna kompletterad med högskolestudier inom relevant områdeOm företaget
Euro Accident Livförsäkring AB
Vi är ett av Nordens ledande försäkringsbolag inom sjukvårdsförsäkring - och vi är stolta över att bidra till ett friskare samhälle. Med över 500 000 försäkrade och höga kundbetyg har vi ett starkt varumärke och en tydlig vision: att skapa trygghet och livskvalitet genom tidiga insatser, personligt bemötande och smarta lösningar. Ersättning
