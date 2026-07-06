Teamledare - Höghöjdsstädning/Specialgrupp
ISS Facility Services AB / Chefsjobb / Håbo Visa alla chefsjobb i Håbo
2026-07-06
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ISS är ett av världens största tjänsteföretag och i år firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet – socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör – och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda – och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Till vår nya kund i Bålsta söker vi en engagerad, ansvarstagande och positiv Teamledare till ISS Specialgrupp. Vi söker dig som brinner för service, motiveras av att leda andra och trivs i en roll där kvalitet, samarbete och kundfokus står i centrum. Om rollen
Arbetet innebär specialstädning som avser höghöjdsarbete i vår kunds lagerlokaler. Som teamledare har du och dina kollegor en viktig roll i att ansvara för helhetsupplevelsen i kundens lokaler. Tillsammans skapar ni en miljö som förmedlar en säker, attraktiv, modern och hållbar arbetsplats att vistas på för de anställda och alla besökare. Du arbetar med att städa specialuppdrag i kundens lokaler.
Tjänsten är på heltid och är en tillsvidareanställning, med en inledande provanställning i sex månader. Vi kan även komma att söka deltidsanställda på en lägre tjänstgöringsgrad. Det kommer att finnas möjlighet för varierande arbetstider. Krav på helgtjänstgöring.
Godkänd säkerhetsprövning krävs för anställning.
Vi erbjuderDu kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och utvecklingsmöjligheter – allt för att du ska engageras och växa med ISS på lång sikt.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa
Vem söker vi?
Vi söker dig som är serviceinriktad, lyhörd, ansvarstagande och initiativtagande. Du trivs med att arbeta i komplexa miljöer och har inga problem med att utföra arbete på hög höjd. Som person är du lösningsorienterad, säkerhetsmedveten och samarbetar väl med såväl kollegor som kunder.
B-körkort är ett krav.
För rätt person erbjuder vi utbildningar inom höghöjdsarbete samt möjlighet att ta truck- och liftkort för att ge dig bästa möjliga förutsättningar att lyckas i rollen.
Du trivs i rollen som företagsrepresentant och delar ISS vilja att leverera service i världsklass. Det innebär att du ska ha en hög servicenivå, god överblick över ditt städområde och kan komma med förslag till förbättringar hos kunden. Det är viktigt att du är lyhörd för kundens behov. Du har lätt för att skapa goda relationer med såväl kunder som medarbetare. Därutöver har du en förmåga att samarbeta då arbetet kan vara både enskilt och i grupp.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från serviceyrken eller branscherfarenhet. Det är viktigt att du behärskar svenska språket.
Din ansökan Vi hoppas att vi väckt ditt intresse och ser fram emot din ansökan! Vi kommer att gå igenom ansökningar löpande och önskar att anställa så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid. I din ansökan bifogar du CV. Vi hanterar inga ansökningar via mejl.
Vi rekryterar kompetensbaserat vilket innebär att processen innehåller tester, intervjuer och referenstagningar. Bakgrundskontroll och säkerhetsprövning kan komma att genomföras vid kundbehov.
Vid eventuella frågor om processen, kontakta Susanna på Susanna.skoog@se.issworld.com
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280)
746 30 BÅLSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ISS Facility Services AB Kontakt
Rekryterare
susanna skoog susanna.skoog@se.issworld.com 0734365049 Jobbnummer
9993285