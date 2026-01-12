Teamledande undersköterskor till Munkaljungbygården
Ängelholms kommun, Munka Ljungbygården / Undersköterskejobb / Ängelholm Visa alla undersköterskejobb i Ängelholm
2026-01-12
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ängelholms kommun, Munka Ljungbygården i Ängelholm
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Vi söker nu tre drivna undersköterskor till vårdboendet Munkaljungbygården i en förhållandevis nyinrättad yrkesroll som teamledare. Vi erbjuder ett omväxlande arbete på vårt Silviacertifierade boende med inriktning demens. Boendet har 40 platser beläget på ett plan i centrala Munka Ljungby, med närhet till natursköna områden, kollektivtrafik och centrum. Förutom omvårdnadspersonal arbetar samordnare, enhetschef, sjuksköterskor samt rehabteam bestående av fysioterapeut och arbetsterapeut på plats.
Vi erbjuder tillsvidaretjänst som undersköterska med tilläggsuppdraget teamledare. Uppdraget varar ett år med möjlighet till förlängning och är förenat med ett lönetillägg.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Som undersköterska med uppdrag som teamledare hos oss får du ett spännande och varierande uppdrag där du både leder och planerar verksamheten samtidigt som du arbetar med den dagliga omvårdnaden som undersköterska. Teamledare är den perfekta rollen för dig som är driven gällande förändringsarbete och verkligen vill få chansen att påverka och göra skillnad både för brukarna och för kollegorna!
Som teamledare ska du tillsammans med enhetschef följa upp och bevaka kvalitetsarbetet på avdelningen. Du medverkar aktivt till att uppfylla målet med att skapa ett omsorgsboende där varje enskild brukare får möjlighet att uppleva sin tillvaro som meningsfull, hanterbar och begriplig och du säkerställer att insatserna utförs i linje med socialtjänstlagens intentioner om skälig levnadsnivå och aktuell rättspraxis.
Du har flera teamledarkollegor och ni samverkar regelbundet, diskuterar olika utvecklingsmöjligheter och utbyter erfarenheter. Merparten av ditt arbete som teamledare utförs i omvårdnaden, inom en arbetsgrupp, där du även har ett ansvar att leda och fördela det dagliga omsorgsarbetet. Du är dina kollegors förebild och bidrar till att skapa ett gott klimat i arbetsgruppen. Utöver sedvanligt omvårdnadsarbete ansvarar du för att:
• Upprätta daglig planering utifrån brukarnas behov
• Stödja och leda dina kollegor
• Verka som ett stöd för enhetens ombud i deras olika roller
• Upprätta, implementera och följa upp rutiner för god ordning och reda
• I samverkan med enhetschef och samordnare planera introduktion för ny personal
• I samverkan med enhetschef och samordnare planera personalgruppens semester
• Tillsammans med enhetschef driva och genomföra planerade förändrings- och förbättringsarbeten inom verksamheten
• Följa upp avvikelsehantering och aktivt bedriva enhetens värdegrundsarbeteKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har flerårig yrkesvana. Du behöver behärska det svenska språket obehindrat i tal och skrift, ha god datorvana och känna dig bekväm med att använda digitala verktyg i vardagen. Kan du ge exempel på tillfällen då du varit med och drivit olika typer av förändrings- och kvalitetsarbete ser vi det som meriterande. I omvårdnaden arbetar du personcentrerat och kan använda dig av metoder som lågaffektivt bemötande och validerande förhållningssätt. Du arbetar målinriktat med att skapa en vardag för brukaren som upplevs begriplig, hanterbar och meningsfull.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet och vi ser att du är en stjärna på att skapa och bibehålla goda relationer med brukare och deras anhöriga, kollegor, chefer och andra yrkesgrupper. För att kunna leda dina kollegor i vardagen behöver du ha god pedagogisk insikt och kunna förmedla budskap anpassat till mottagaren. I förändrings- och kvalitetsarbetet behöver du vara handlingskraftig, noggrann, tydlig och visa på uthållighet. Till sist ser vi att det är extra viktigt att du har en mycket god samarbetsförmåga där du arbetar bra med andra människor och lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
ÖVRIGT
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till vilka rekryteringskanaler vi önskar använda. Därför undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299196". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ängelholms kommun
(org.nr 212000-0977) Arbetsplats
Ängelholms kommun, Munka Ljungbygården Kontakt
Enhetschef
Fanny Krumlinde Handreck fanny.krumlindehandreck@engelholm.se 0431469282 Jobbnummer
9679368