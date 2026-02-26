Teamledande servicetekniker till Vartex i Jönköping
Vartex växer - vill du vara med och leda utvecklingen på fältet?
Är du en trygg och strukturerad ledare som trivs med att kombinera operativt tekniskt arbete med att koordinera och coacha ett team? Brinner du för service, gillar att ha många kontaktytor och vill arbeta i en roll där du både får resa, ta ansvar och göra skillnad varje dag?
Då kan du vara dig vi söker till rollen som Teamledare och Servicetekniker hos Vartex.
Här får du en central roll i ett växande serviceteam där du utgår från Jönköping med Sverige som arbetsfält.
Din framtida arbetsgivare
Vartex är ett väletablerat och expansivt företag med över 50 års erfarenhet av att utveckla och sälja produkter inom sport och fritid. Vi har starka varumärken i portföljen och en passion för att göra skillnad för både slutkonsumenter och professionella aktörer i branschen. Tillsammans med WeSports Group bygger vi framtidens sport- och träningsupplevelser i Norden.
Vartex har drygt 40 anställda i Varberg, Malmö, Hästveda och Jönköping som bland annat jobbar med inköp, marknadsföring, försäljning, installation, service och logistik.
WeSports Group är en dynamisk och snabbväxande nordisk koncern specialiserad inom sport, träning och fritid. Med över 40 starka specialistvarumärken i portföljen - inom segment som cykel, fitness, skidåkning, hockey, innebandy och outdoor - är WeSports en ledande aktör på marknaden. Koncernen har cirka 400 engagerade medarbetare och en omsättning på ca 2,8 miljarder kronor.
Vad erbjuder rollen?
Detta är en tvådelad nyckelroll där du kombinerar operativt arbete som resande servicetekniker med ett samordnande teamledaransvar för ett växande team som idag besår av fyra personer. Detta innebär att du har vissa dagar inne på kontoret och vissa dagar ute på fältet. En planering som du själv skapar allt eftersom rollen utvecklas, där den inledande delen av rollen kommer utgå från kontoret där du samarbetar nära försäljningschef och säljsupport.
Du är "spindeln i nätet" för serviceverksamheten, nära teknikerna, nära säljarna och nära kunderna.
Ditt uppdrag består bland annat av att:
Koordinera och planera intern och inhyrd personal
Coacha och stötta ditt team i vardagen
Säkerställa att service utförs enligt avtalade intervaller och jobba med merförsäljning av serviceavtal i nära samarbete med säljteamet
Vara länken mellan kund och tekniker inför uppstart ute på fältet
Koordinera transporter och föra dialog med fraktbolag
Beställa reservdelar
Utföra service, felsökning och installation av gymutrustning, gym och träningsmaskiner
Sköta den tillhörande administrationen i nära kontakt med säljsupport och säljchef
Du kommer arbeta heltid, måndag till fredag under klassiska kontorstider (kl. 07.30-16.30) med möjlighet till flex och förtroendetid. Du utgår från kontoret i Jönköping på Barnarpsgatan.
Rollen innebär resor över hela Sverige med ett 40-tal övernattningar/ år, som ersätts enligt traktamente.
Vem är du?
Vi söker dig som är en naturlig samordnare med förmåga att skapa engagemang och riktning i gruppen. En person med struktur, driv och integritet. Du är trygg i dig själv och har lätt för att skapa nya kontakter och bygga långsiktiga relationer. Du är diplomatisk, lyhörd och månar om att bidra till en god sammanhållning genom hela verksamheten. Vi tror också att du är lösningsfokuserad, stresstålig och serviceinriktad. Att ringa en kund, ett fraktbolag eller följa upp en tekniker är en självklar del av din vardag.
Vidare tror vi också att du har:
Erfarenhet av att arbeta som teamledare, gruppledare eller liknande samordnande roll sedan tidigare.
Erfarenhet av att koordinera personal och planera arbete
Teknisk kompetens och tidigare erfarenhet som servicetekniker eller inom tekniskt arbete
Har en gymnasial utbildning, gärna inom ett tekniskt område
Har B-körkort (BE/C/ CE-kort är meriterande men inget krav)
Hanterar svenska obehindrat i tal och skrift med kunskaper i engelska
Har god system- och datorvana
Har du erfarenhet från gym- eller träningsbranschen är det meriterande, men inget krav.
För att lyckas i rollen drivs du av ett starkt tekniskt intresse och en vilja att utveckla både människor och arbetssätt. Du trivs i en roll där du får coacha, stötta och skapa struktur, samtidigt som du själv är operativ och nära verksamheten.
Är detta din perfekta match?
Detta är den perfekta matchen för dig med erfarenhet av ledarskap sedan innan och som vill ta nästa steg i karriären. Du får vara med och leda, strukturera och utveckla en serviceorganisation i tillväxt.
Du kombinerar ledarskap med praktiskt arbete som att planera och koordinerar teamets vardag, samtidigt som du får vara nära tekniken och kunderna ute på fältet. Rollen ger variation, resor och möjlighet att påverka både teamets utveckling och affärens framgång.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 24 mars 2026. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Jessica Andersson på jessica.andersson@effektiv.se
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos Vartex.
