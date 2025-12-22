Teamleader till Svekon - Brunna
2025-12-22
Vill du ta nästa steg i din ledarkarriär och vara med och utveckla både människor och verksamhet?
Svekon i Brunna söker nu en engagerad och driven Teamleader som vill leda teamet mot gemensamma mål i en dynamisk och växande organisation.Publiceringsdatum2025-12-22Om tjänsten
Som Teamleader hos Svekon i Brunna har du en nyckelroll i den dagliga verksamheten. Du ansvarar för att leda, coacha och motivera ditt team för att säkerställa hög kvalitet, effektivitet och trivsel. Rollen innebär ett nära samarbete med både medarbetare och ledning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Leda och fördela det dagliga arbetet inom teamet
- Coacha och utveckla medarbetare för att nå uppsatta mål
- Säkerställa att rutiner, säkerhet och kvalitetskrav följs
- Följa upp resultat, KPI:er och kontinuerligt arbeta med förbättringar
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med förmåga att skapa engagemang och struktur. Du är lösningsorienterad, ansvarstagande och trivs i en roll där du får kombinera operativt arbete med ledarskap.
Vi ser gärna att du har:
- Erfarenhet av en ledande roll, exempelvis teamleader.
- Erfarenhet av att jobba inom produktion, lager eller någon tillverkningsindustri,
- God kommunikativ förmåga på svenska (och gärna engelska)
- Förmåga att arbeta strukturerat och målinriktat
- Ett coachande och inkluderande ledarskap
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
