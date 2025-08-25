Teamleader till logistikföretag i Rosersberg

Simplex Bemanning AB / Chefsjobb / Sigtuna
2025-08-25


Visa alla chefsjobb i Sigtuna, Österåker, Håbo, Upplands-Bro, Upplands Väsby eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Sigtuna, Österåker, Håbo, Upplands-Bro, Upplands Väsby eller i hela Sverige

Vill du leda ett arbetslag i en snabb, teknikdriven terminalmiljö där e-handel och paketflöden står i centrum? Här kombinerar du eget operativt arbete med daglig styrning och coachning av teamet i en automatiserad sorterings- och plockmiljö.
I rollen som arbetande teamledare:
• Deltar du i den dagliga driften (ex. plock/pack, sortering, scanning, osv),
• Planerar bemanning och fördelar arbetsuppgifter mot cut-off-tider,
• Följer upp kvalitet, tempo och arbetsmiljö samt hanterar avvikelser,
• Håller dagliga pulsmöten och utvecklings-/återkopplingssamtal,
• Introducerar och utbildar nya medarbetare,
• Samarbetar tätt med planering, linehaul/transport och teknik/automation.
Miljön: Modern terminal för e-handel/parcel med automatiserade lösningar (ex. robotiserat lagersystem och avancerad sortering). Tempot är högt och styrt av leveransfönster. Skiftgång förekommer (ofta tidig morgon/kväll/natt samt vissa helger).
Vi ser gärna att du är:
• Erfaren från terminal/lager/e-handel och trivs i ett högt flödestempo med tydliga deadlines.
• Har lett team i operativ miljö och kan växla mellan att göra och att leda.
• Kommunikativ på svenska, bekväm i systemstöd (WMS/skannrar/Excel).
Meriterande: erfarenhet av automatiserade lagersystem (t.ex. AutoStore-liknande), truckkort A+B.

Omfattning: Heltid, skift.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Rosersberg (nära E4/Arlanda-området).
Lön och villkor enligt avtal.
Ansökan: Skicka CV och ett kort motiveringsbrev om din erfarenhet av flödesstyrda miljöer och vilka skift du kan arbeta. Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Simplex Bemanning AB (org.nr 559001-0277), https://simplexbemanning.se/
195 72  ROSERSBERG

Arbetsplats
Simplex, Rosersberg

Jobbnummer
9474134

Prenumerera på jobb från Simplex Bemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Simplex Bemanning AB: