Teamleader till kundtjänst - Royal Design Group
2025-12-19
Royal Design Group söker en Teamleader till vårt kundserviceteam. Vi söker en närvarande och operativ ledare som brinner för kundupplevelse, teamutveckling och struktur. I rollen har du fullt personalansvar för teamet i Nybro och arbetar samtidigt operativt i kundservice tillsammans med dina medarbetare.
Du blir en nyckelperson i vår pågående utvecklingsresa där vi förbättrar arbetssätt, samarbeten och kundupplevelser. Vi söker dig som trivs i en dynamisk miljö, skapar trygghet i förändring och leder genom engagemang och tydlighet.
Om rollen
Som Teamleader ansvarar du för den dagliga driften av kundservice. Du coachar och utvecklar teamet, följer upp KPI:er och säkerställer hög kvalitet i kundärenden. Rollen kombinerar ledarskap med ett tydligt operativt ansvar och ett nära samarbete med andra avdelningar.
Exempel på arbetsuppgifter
• Fullt personalansvar för kundserviceteamet
• Leda, coacha och utveckla teamet i vardagen
• Arbeta operativt i kundservice
• Säkerställa att mål för kundnöjdhet och effektivitet uppnås
• Följa upp resultat, flöden och bemanning
• Driva förbättrings- och utvecklingsinitiativ
Publiceringsdatum2025-12-19
• Erfarenhet av personalansvar inom kundservice eller serviceverksamhet
• Minst 3 års erfarenhet av service/kundkontakt
• Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
• God systemvana och förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt
• Meriterande med nordiska språkkunskaper
Vi tror att du är
• Coachande, trygg och engagerande som ledare
• Utvecklingsinriktad och lösningsorienterad
• Strukturerad men flexibel
• Samarbetsorienterad och drivande
Vi erbjuder
• En central roll i ett bolag i utveckling
• Ett engagerat team och god arbetsmiljö
• Fast lön, kollektivavtal, friskvårdsbidrag och tjänstepension
• Personalrabatter och varierad arbetsvardag
Praktisk information
• Omfattning: Heltid
• Anställningsform: Tillsvidare
• Placering: Nybro
• Arbetstider: Måndag-fredag, 8-17
• Start: Enligt överenskommelse
Royal Design Group AB
Royal Design är ett av Nordens ledande inredningsbutiker på nätet. Sedan starten 1999, då bolaget var inriktat på e-handel av svenska premiumvarumärken mot den amerikanska marknaden, har bolaget växt kraftigt. Varje månad har vi miljontals besökare som kommer till oss för inspiration, information och det senaste inom trender och design, vilket gör oss till den främsta online-destinationen i Norden för konsumenter inom möbler, belysning, inredning samt glas och porslin. Idag finns bolaget representerat online på över 13 marknader.
About Story House Egmont
Story House Egmont är ett av Nordens ledande och mest traditionsrika medieföretag. Vi är passionerade historieberättare och står bakom några av landets populäraste varumärken. Inom våra tre huvudområden - Media, E-commerce och Agencies - utvecklar vi engagerande innehåll, högkvalitativa produkter, innovativa tjänster och personliga mötesplatser. Vår ägare är den nordiska mediekoncernen Egmont tillsammans med Nordisk Film, TV 2 i Norge och det danska bokförlaget Lindhardt og Ringhof. Egmont är en stiftelse som varje år delar ut en stor del av sitt överskott för att stötta utsatta barn och ungdomar.
We bring stories to life!Så ansöker du
Enligt överenskommelse
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Royal Design Group AB
(org.nr 556573-2426) Arbetsplats
Royal Design Group Jobbnummer
9657977