Teamleader till event
2025-12-30
Vi söker nu på uppdrag från en kund en ny Team leader till deras eventavdelning.Publiceringsdatum2025-12-30Om företaget
Företaget vi rekryterar åt har specialiserat sig på att utveckla sin personal, de satsar väldigt mycket på intern utveckling och utbildning. Företaget satsar nu på en stor expansion och behöver rekrytera nya ledare som kan driva deras säljorganisation vidare. Företaget söker primärt till delas avdelning för Telefoni försäljning men de har även andra avdelningar som har behov av nyrekrytering lite då och då. För rätt person finns även möjlighet att arbeta sig vidare som säljchef.Om tjänsten
Du kommer att ha hand om ett team på 5-10 säljare. Du sköter den dagliga driften och ser till att ditt team uppnår budget. Du kommer i mån om tid även ha en viss del egen försäljning men din huvudfokus kommer att vara på säljarna. Du kommer att arbeta på attraktiva event med montrar som attraherar kunder.
Jobbet som Teamleader
För att lyckas som teamleader behöver du fortfarande ha kvar intresset för sälj och tycka att det är kul. Känner du att du är klar med försäljning kommer du inte lyckat bra som ledare för densamma.
Du behöver ha god social kompetens och gilla att utveckla människor och bygga relationer. Du behöver vara lyhörd och ha fokus på detaljer.Kvalifikationer
Du behöver ingen tidigare erfarenhet från ledarskap men du behöver ha arbetat minst ett år som säljare för att lyckats med tjänsten. Du blir utbildad från start med allt du behöver kunna för att få en bra start, även i ledarskap.
Du kommer att träffa dina kunder och säljare ansikte mot ansikte så du behöver behärska en god social kompetens och gilla att föra en dialog.
Att kunna flytande svenska är ett krav.Ersättning
Lönen är baserad på en fast lön på 30 000 samt provision på dina och ditt teams säljare.
Lönen uppgår till 60 000 när du når budget. Ersättning
