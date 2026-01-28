Teamleader / Senior kundservicemedarbetare - Interimsuppdrag 12 mån
Avanti Rekrytering & Interim AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-01-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avanti Rekrytering & Interim AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Avanti har utifrån flera års erfarenhet skapat en unik och framgångsrik modell i syfte att säkerställa rätt kandidater och kompetens kopplat till våra uppdragsgivares mål och visioner. Vår samlade kompetens och kundanpassade processer ligger till grund för utvecklande och lyckade samarbeten, rekryteringar och interimslösningar.
Avantimodellen bygger på insikt och förståelse för våra uppdragsgivares verksamhet och bransch. Vi på Avanti har en tydlig vision om hur rekryteringar, interimslösningar och dess processer kontinuerligt kan vidareutvecklas i interaktion med våra uppdragsgivare. Avantimodellen och våra processer gör det också möjligt att effektivt kvalitetssäkra våra uppdrag.
Teamleader / Senior kundservicemedarbetare - Interimsuppdrag 12 mån
Till vår uppdragsgivare i Stockholm söker vi nu en Interim Teamleader / Senior kundservicemedarbetare. Uppdraget är på cirka ett år, med start i maj, och passar dig som trivs i en operativ roll med tydligt ledaransvar och som snabbt kan sätta dig in i nya miljöer.
Du kommer att arbeta nära verksamheten och ha en nyckelroll i att säkerställa en hög servicenivå, stabila arbetssätt och ett välfungerande team, med fokus på både operativ kundkontakt och kvalitetssäkring i kunddialogen.
ArbetsuppgifterOperativt arbete inom kundservice
Leda, stötta och coacha kundserviceteamet i det dagliga arbetet
Operativ hantering av inkommande kundärenden och uppföljande kundvård
Säkerställa kvalitet, effektivitet och god kundupplevelse
Kvalitetssäkring av kunddialoger och arbetssätt i teamet
Följa upp ärenden, flöden och arbetsprocesser
Bidra till struktur, förbättringar och kontinuitet under uppdragsperioden
Samverka med andra funktioner i organisationenPubliceringsdatum2026-01-28Profil
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av kundservice i en senior eller ledande roll och som är trygg i att kombinera operativt arbete med teamledning. Du är van att arbeta i miljöer med höga krav på service, struktur och kundupplevelse.
Du är kommunikativ, strukturerad och lösningsorienterad, har lätt för att skapa förtroende och trivs i en roll där du får ta ansvar och bidra från dag ett.
Om anställningenPlats: Stockholm
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Visstidsanställning hos Avanti
Uppdragslängd: Ca 12 månader
Start: Maj
Under uppdraget kommer du att vara anställd av Avanti och vara en del av vår gemenskap.
Har du frågor rörande tjänsten eller processen får du gärna kontakta ansvarig konsult;
Niklas Almquist, niklas@avantirekrytering.se
, tel. +46 (0)733 640 640
Vi ser fram emot att få din ansökan så snart som möjligt då våra intervjuer sker löpande. Vänligen skicka in ansökan via systemet då vi inte har möjlighet att ta emot ansökningar via e-post. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avanti Rekrytering & Interim AB
(org.nr 559065-3076) Jobbnummer
9710535