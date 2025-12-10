Teamleader mekanisk konstruktion inom Vehicle Design
Är du aktiv inom mekanisk konstruktion och vill ta nästa steg och utveckla ditt ledarskap? Då kan det vara just dig vi söker till vår avdelning.
Här får du möjligheten att både utveckla framtidens fordon och dig själv.
Välkommen till en världsledande koncern som befinner sig i teknikens absoluta framkant.
Vi ser fram emot din ansökan!
Din framtida utmaning
BAE Systems är nu i en mycket intensiv period med många parallella projekt som genererar många arbetstillfällen. Vi vill därför fortsätta att förstärka vår designavdelning mot Standard Vehicle Variants med en Teamleader. Gruppen Standard Vehicle Variants består idag 16 medarbetare; teamleaders och mekanikkonstruktörer, samt ca 30 st mekanikkonsulter. Gruppen ansvarar för att designa inredning&utrustning för fordonsrollerna trupptransport&ledningsfordon samt att anpassa dessa utifrån kundens krav.
Gruppen Standard Vehicle Variants ingår i enheten Vehicle Design vilken totalt består av fyra grupper.
Uppgiften för dig som Teamleader blir därför, med basen i konstruktionsarbetet, att på ett innovativt och professionellt sätt driva, leda och stötta ett team av konstruktörer i olika projekt. Du ansvarar för att hålla ihop det mekaniska konstruktionsarbetet inom den tilldelade varianten samt koordinera arbetet mot angränsande system som drivlina, elsystem samt med andra roller inom projektet. Du har ansvar för ett större område. Du leder konstruktörer i Örnsköldsvik, men även de som har annan placeringsort.
Oavsett var du står i dag i din karriär kommer du att få ett spännande och varierande arbete i en högteknologisk miljö. Ditt arbete hos oss kommer att innebära många olika kontaktytor, framför allt inom företaget, men även mot externa och framförallt internationella leverantörer och kunder.
Resor förekommer i tjänsten.
Den du är
Vi ser gärna att du som söker har Högskole- eller Civilingenjörsexamen inom mekanisk konstruktion, maskinteknik eller motsvarande förvärvad erfarenhet. Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga, men framförallt så besitter du en positiv grundsyn och gillar och drivs av kreativ problemlösning. Tidigare erfarenhet av ledande roller är meriterande.
Goda kunskaper i svenska och engelska (tal/skrift) är ett krav.
Tjänsten passar dig som vill bidra med ditt engagemang i en driven grupp med bred kompetens. Du trivs i en koncern som präglas av stark utveckling och tillväxt. Du är kommunikativ och vill bidra till en god teamkänsla. Din roll är en nyckelposition i teamet och fokus för dig är utveckling samt ständig förbättring. För dig är det centralt att teamet bidrar till framgång.
BAE Systems erbjuder
- En möjlighet att arbeta i kunskapsintensiv verksamhet som utvecklas och växer.
- Du får anställning i ett globalt företag inom försvarsindustrin där man hela tiden utmanar sig själva med ett mål i sikte - att vara bäst i världen.
- Som anställd får du stöd att möta dina utmaningar och personliga utveckling på bästa sätt. Företaget är en del av en stor koncern vilket även skapar globala möjligheter.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/sv
Kontaktperson
Har du frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till Jimmy Blixt, 072 - 704 87 52 eller rekryteringskonsult Maria Josefsson 070 - 842 23 35.
Vi har begränsad tillgänglighet under V 52 - V 1. Skicka gärna ett sms så återkommer vi.
Urvalsprocessen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång, så ansök gärna så snart du kan. Sista ansökningsdag den 11 januari.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
