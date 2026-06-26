Teamleader inom lager och logistik
Boxflow Staffing Syd AB / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2026-06-26
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Vi söker nu en Teamleader till ett väletablerat företag inom lager och logistik i Göteborg.
Som Teamleader kommer du att kombinera operativt lagerarbete med arbetsledning och vara en viktig del av den dagliga driften. Du ansvarar för att leda och stötta teamet, säkerställa att arbetet flyter på enligt plan och bidra till en hög servicenivå gentemot både kunder och kollegor. Rollen passar dig som trivs i ett högt tempo, gillar att ta ansvar och motiveras av att skapa struktur och goda resultat tillsammans med andra.
Arbetstiderna är förlagda till både dagtid och skift (dag/kväll), vilket innebär att du behöver vara flexibel.Dina arbetsuppgifter
I rollen som Teamleader kommer du bland annat att:
Leda och fördela det dagliga arbetet i teamet.
Vara ett stöd för medarbetarna i den dagliga verksamheten.
Ha löpande kontakt med kunder och säkerställa en hög servicenivå.
Utreda avvikelser och fel samt följa upp att rätt åtgärder vidtas.
Säkerställa att rutiner, processer och kvalitetskrav efterlevs.
Utföra administrativa arbetsuppgifter kopplade till den dagliga driften.
Arbeta operativt i lagret och stötta verksamheten där behov finns.
Vi söker dig som
För att trivas i rollen tror vi att du är en ansvarstagande och noggrann person med ett naturligt ledarskap. Du har lätt för att skapa struktur, prioritera ditt arbete och fatta välgrundade beslut även när tempot är högt.
Du är en lagspelare som trivs med många kontaktytor och har ett stort fokus på service. Med ett lösningsorienterat arbetssätt ser du möjligheter istället för hinder och bidrar till en positiv arbetsmiljö.Kvalifikationer
Truckkort.
Erfarenhet av att köra skjutstativtruck.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av lagerarbete.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av arbetsledning eller en ledande roll inom lager eller logistik.
Erfarenhet av kundkontakt.
B-körkort och tillgång till bil.
God systemvana och förståelse för lager och logistikprocesser.
Rekryteringsprocess
Under rekryteringsprocessen genomförs en bakgrundskontroll avseende brottmål. Du får själv ta del av resultatet och det är helt frivilligt att dela det med rekryteraren. Mer information lämnas under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7976591-2072825". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Ingenjörsgatan 2 (visa karta
)
411 21 GÖTEBORG Arbetsplats
Boxflow Jobbnummer
9980696