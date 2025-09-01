Teamleader - Viasales!

VIASALES, Skandinaviens ledande säljbolag, söker nu en erfaren teamledare för att leda vårt dynamiska team. Har du erfarenhet inom försäljning och en passion för att bygga starka team? Då är du den vi söker!
Arbetsuppgifter:
Teamledning: Ansvara för att teamet uppnår sina försäljningsmål varje månad. Fördela krav och följa upp resultat.
Daglig uppföljning: Följa upp varje säljares prestation dagligen samt sammanställa veckovisa och månatliga rapporter.
Feedback & coaching: Hålla individuella samtal minst en gång i månaden för att ge feedback, följa upp mående, motivation och måluppfyllelse. Coachning via livemedlyssning och ljudfilsanalys.
Kvalitetssäkring: Säkerställa att säljarna följer VIASALES riktlinjer och håller hög samtalskvalitet.
Morgonutbildningar: Hålla dagliga uppstartsmöten med fokus på försäljningsteknik, motivation och resultat.
Utbildning av nya säljare: Introducera nya medarbetare i produkter, försäljningsteknik och CRM-system.
Kulturellt ansvar: Stärka en positiv och motiverande säljkultur i teamet.
Innehållshantering: Uppdatera intranätet med manus, ljudfiler, invändningshantering och relevant säljmaterial
Kvalifikationer:
Dokumenterad erfarenhet av telekom försäljning.
Erfarenhet av att ringa till befintliga kunder och arbeta med dailersystem.
Stark förmåga att bygga och leda effektiva team.
Erfarenhet av att hålla uppstartsmöten och utbildningar.
Utmärkt kommunikations- och ledarskapsförmåga.
VIASALES erbjuder:
En inspirerande arbetsmiljö med stark teamkänsla och entreprenörsanda.
Kontinuerlig utbildning och personlig utveckling för att stödja din karriär.
Innovativa verktyg och system för att optimera försäljning processerna.
Bättre än marknadsmässig lön och attraktiva incitamentsprogram.
En unik kombination av personlig service och erfarenhet som hjälper våra medarbetare och kunder att nå sina mål.
Om VIASALES: VIASALES är ett av Skandinaviens största säljbolag och en plattform där vi utbildar och utvecklar unga och ambitiösa talanger till att maximera sin potential. Genom uppsökande försäljning skapar vi värde och långsiktiga kundrelationer för våra partners inom både B2C och B2B sektorn. Vi är deras ansikte utåt och fokuserar helhjärtat på deras framgång över hela Sverige.
Ansök nu: Vill du bli en del av vårt framgångsrika team och ta nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan idag! Vi ser fram emot att höra från dig.
Kontakta oss: VIASALES, Hammarby Sjöstad, Stockholm
Emmy Zachrisson - emmy@viasales.com
- 076-872 31 42
Izabel Nilsson - izabel@viasales.com
- 073-566 00 53 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viasales AB
(org.nr 556937-3045), http://www.viasales.com/ Arbetsplats
Viasales Kontakt
Izabel Nilsson izabel@viasales.com Jobbnummer
9486231