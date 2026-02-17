Teamlead till Savedesk på Sector Alarm
Sector Alarm AB / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2026-02-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sector Alarm AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Brinner du för att motivera andra, sprida energi och skapa resultat? Vill du ta nästa steg i din karriär inom försäljning och kundservice och samtidigt utvecklas i en ledarroll? Då är det dig vi söker som Teamlead till vår Savedesk på Sector Alarm!
Om rollen
Som Teamlead på Savedesk ansvarar du för den operativa driften. Du leder ett team av 10-15 agenter, med fokus på motivation, rutinefterlevnad och resultatuppföljning. Rollen innebär att du coachar medarbetarna i deras kunddialoger och försäljning, samt håller regelbundna 1:1samtal för att säkerställa individuell utveckling, välmående och en hög prestation över tid. Du introducerar även nya medarbetare för att säkerställa att de kommer in i arbetet på ett bra sätt. Som Teamlead ansvarar du också för teamets nyckeltal och presenterar resultat ut mot andra avdelningar.
Rollen rapporterar till Portfolio Director.
Vi erbjuder
Attraktiv lönemodell: grundlön + provision
Friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år
Gedigen introduktion och utbildning
Löpande utbildningar och utvecklingsmöjligheter
Trygg anställning i ett stabilt och växande bolag
Vi söker dig som
Har ett starkt driv, är tävlingsinriktad och trivs som bäst när du jobbar mot uppsatta mål. Du sprider energi omkring dig och skapar engagemang. Du är lösningsorienterad, trygg i dig själv och trivs med att ta ansvar. Samtidigt gillar du tydliga ramar och struktur, men uppskattar även tempoväxlingar i vardagen.
Kvalifikationer
Erfarenhet inom försäljning eller kundservice
Tidigare ledarerfarenhet med personalansvar
Goda kunskaper i Excel och CRM-system
God svenska och engelska i tal och skrift
Praktiskt
Tillsvidareanställning på 100 %. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Arbetstid måndag-fredag, kl. 08.00 - 17.00
Arbete på plats i nya fräscha lokaler i Citygate.
Ansökan
Vi rekryterar löpande och sista ansökningsdatum är 6:e mars. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag - passa därför på att skicka in din ansökan redan idag! Har du frågor angående tjänsten, kontakta ansvarig rekryterare Karin Hällås på karin.hallas@sectoralarm.se
alt. 0733 703256. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sector Alarm AB
(org.nr 556597-1081)
Fabrikstorget 1 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Jobbnummer
9747973