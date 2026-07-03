Teamlead Payroll
MultiMind Holding AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-07-03
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Vill du kombinera ett engagerande ledarskap med din expertis inom lön i ett växande internationellt konsultbolag där du får möjlighet att utveckla både människor och verksamhet? Greenstep växer och tar fler marknadsandelar i Sverige och söker nu deras nästa stjärnor.
Vi söker nu en Teamlead Payroll till Greenstep Sverige. Rollen passar dig som är en trygg och coachande ledare med gedigen erfarenhet inom löneområdet och som motiveras av att utveckla både människor, arbetssätt och kundrelationer. Här får du möjlighet att vara med och forma Payroll-verksamhetens fortsatta utveckling i ett företag med stark tillväxt och höga ambitioner.
Om Greenstep
Greenstep är ett internationellt och familjeägt konsultbolag där entreprenörsanda, samarbete och långsiktighet genomsyrar verksamheten. Medarbetarna ges stort förtroende att ta egna initiativ, utveckla affären och forma sin egen karriär. Samtidigt präglas kulturen av prestigelöshet, kunskapsdelning och ett genuint engagemang för att hjälpa varandra. Här kombineras frihet under ansvar med ett nära samarbete mellan kollegor, där man tillsammans skapar värde för kunderna.
Sedan starten 2010 har Greenstep vuxit till en internationell tillväxtpartner som erbjuder tjänster inom redovisning, lön, HR, skatt, CFO och affärsutveckling. Idag har företaget över 850 medarbetare och hjälper fler än 3 000 kunder - från snabbväxande startups till internationella koncerner och organisationer inom offentlig sektor. Greenstep har kontor i Sverige, Finland, Norge, Estland och Nederländerna och kan genom det globala MSI-nätverket stötta kunder i över 100 länder. Tillväxtresan fortsätter, både i Sverige och internationellt.
Om rollen
Som Teamlead Payroll ansvarar du för att leda och utveckla Greensteps Payroll-team i Stockholm. Du kombinerar ett nära och coachande ledarskap med ett operativt ansvar och blir en viktig del av teamets fortsatta utveckling.
Payroll-teamet består idag av cirka tio lönekonsulter fördelade på tre orter och befinner sig i en spännande tillväxtfas. Under året fortsätter teamet att växa, vilket innebär att du får en viktig roll i att utveckla både medarbetare, arbetssätt och verksamhet. Här arbetar du tillsammans med erfarna kollegor i en miljö där samarbete, kunskapsdelning och ett prestigelöst arbetssätt är en självklar del av vardagen.
I rollen coachar och stöttar du teamet i det dagliga arbetet samtidigt som du säkerställer hög kvalitet i leveranserna och bidrar till en god kundupplevelse. Du fungerar som ett stöd i komplexa lönefrågor, deltar vid onboarding av nya kunder och hjälper vid behov till i operativa kunduppdrag. Tillsammans med övriga Teamleads arbetar du kontinuerligt med att utveckla processer, arbetssätt och kvalitet inom Payroll-verksamheten.
I rollen ingår att:
Leda, coacha och utveckla Payroll-teamet i Stockholm.
Ha personalansvar med utvecklingssamtal, feedback och löpande uppföljning.
Säkerställa hög kvalitet i teamets leveranser och en god kundupplevelse.
Stötta teamet i komplexa löne- och arbetsrättsliga frågor.
Delta vid onboarding av nya kunder.
Vid behov stötta i operativ lönehantering.
Driva förbättringar av rutiner, processer och arbetssätt tillsammans med övriga Teamleads.
Samarbeta nära andra affärsområden för att säkerställa en hög kvalitet i kundleveranserna.
Ha löpande kontakt med svenska och internationella kunder.Publiceringsdatum2026-07-03Profil
Vi söker dig som är en trygg och inspirerande ledare med ett coachande förhållningssätt och ett genuint intresse för att utveckla både människor och verksamhet. Du skapar engagemang, bygger förtroendefulla relationer och trivs i en roll där du får kombinera ledarskap med operativt arbete.
Du är strukturerad, lösningsorienterad och kvalitetsmedveten samtidigt som du har en prestigelös inställning och gärna delar med dig av din kunskap. Du motiveras av förändring och ser möjligheter i en organisation som växer, där du får vara med och påverka både teamets och verksamhetens fortsatta utveckling.Kvalifikationer
Cirka 10 års erfarenhet som lönekonsult.
Mycket god kunskap inom svensk lönehantering och arbetsrätt.
Erfarenhet av att arbeta med flera parallella kunder och komplexa löneuppdrag.
Tidigare erfarenhet av ledarskap och personalansvar.
Eftergymnasial utbildning inom lön, ekonomi eller motsvarande.
Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Rollen innebär daglig kontakt med internationella HR-avdelningar och kräver att du obehindrat kan kommunicera svenska lagar, regler och löneprocesser på engelska.
God systemvana och erfarenhet av olika lönesystem.
Meriterande:
Auktorisation som lönespecialist.
Erfarenhet av Flex HRM.
Erfarenhet från konsultverksamhet eller andra kundorienterade verksamheter.
Erfarenhet av att arbeta i en internationell organisation.
Därför Greenstep
Hos Greenstep blir du en del av ett företag där människor står i centrum och där ledarskap handlar om att skapa förutsättningar för andra att lyckas. Här får du möjlighet att påverka, utveckla teamet och bidra till verksamhetens fortsatta tillväxt samtidigt som du arbetar nära engagerade kollegor och spännande kunder.
För dig som vill kombinera ett närvarande ledarskap med strategiskt utvecklingsarbete och operativ förståelse erbjuder Greenstep en roll med stor variation, stort förtroende och goda möjligheter att fortsätta utvecklas i takt med verksamheten.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MultiMind Holding AB
(org.nr 556618-3686), https://www.multimind.se/
111 60 STOCKHOLM Arbetsplats
Greenstep Sverige AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Nathalie Bond nathalie.bond@multimind.se Jobbnummer
9991547