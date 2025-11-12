Teamlead inom mekanikkonstruktion till ledande företag
2025-11-12
Vill du kombinera din tekniska expertis med möjligheten att växa som ledare?
Rollen
Som Teamlead inom mekanikkonstruktion blir du en central del av vårt utvecklingsteam och en nyckelperson i produktutvecklingen. Du arbetar med avancerade konstruktioner för serietillverkning i nära samarbete med kollegor inom elektronik, mjukvara och produktion.
Utöver de tekniska utmaningarna får du också möjlighet att växa in i en ledande roll. Du kommer att koordinera arbetet i gruppen, stötta kollegor och bidra till att driva utvecklingsprojekt framåt. Har du redan erfarenhet av att leda andra är det ett plus - men lika värdefullt är ditt engagemang, din samarbetsförmåga och din vilja att utvecklas tillsammans med oss.
Vi söker dig som
Har 5-10 års erfarenhet som konstruktör och/eller beräkningsingenjör
Har goda kunskaper inom design för serietillverkning (t.ex DFA, DFM)
Förstår konstruktion som inkluderar elektroteknik och elektronikkylning
Har erfarenhet inom design och tillverkning av exempelvis formsprutning, lättmetallgjutning, extrudering, tunnplåt, svetssammanställningar, maskinbearbetade detaljer, vakuumformning och ytbehandlingar
Har kunskap inom simulering (värmeledning, CFD, hållfasthet, utmattning) i COMSOL, ANSYS, Altair eller Nastran
Har bred materialkunskap (metall, plast, keramer)
Är van att arbeta med maskinsäkerhet, elsäkerhet och certifiering
Meriterande
Erfarenhet av Autodesk Vault Professional, Autodesk Inventor och Sovelia PLM
Erfarenhet av Infor LN och Visual Factory
Tidigare erfarenhet av att koordinera eller stötta andra i projekt
Vi erbjuder
En möjlighet att arbeta med avancerad mekanikkonstruktion i teknikens absoluta framkant
Stort utrymme för problemlösning, kreativitet och personlig utveckling
Möjlighet att utvecklas mot en Team Lead-roll med växande ansvar för team och koordinering
En internationell arbetsmiljö med hög innovationsnivå
Ett företag där samarbete, engagemang och mångfald är en självklar del av framgången
Start: Enligt överenskommelse Arbetstider: Heltid Plats: Uppsala med möjligheter att arbeta hemifrån 2-3 dagar i veckan. Anställningsform: Detta uppdrag är ett konsultuppdrag som sträcker sig över 6 månader, med möjligheter till förlängning eller överrekrytering.
