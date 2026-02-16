Teamlead 2nd Line till Upheads
Upheads fortsätter att växa och söker en Teamlead till sitt 2nd Line-team. Rollen passar dig som trivs i en operativ vardag, uppskattar tekniska utmaningar och vill vara ett stöd för ett erfaret supportteam.
Du leder ett team på ca 8-12 medarbetare, placerade i Malmö och Helsingborg - och eftersom Upheads planerar att utöka teamet framåt blir du en nyckelperson i att forma gruppens arbetssätt och struktur. Rollen innebär att stötta vid mer komplexa ärenden, fungera som eskaleringspunkt och arbeta operativt vid behov. Du följer upp ärendeflöden och SLA, säkerställer rätt prioriteringar och rutiner, och ser till att dokumentation och arbetssätt utvecklas i takt med teamets expansion. Samtidigt samarbetar du nära Supportchef och andra teamledare över flera orter för att skapa en enhetlig och effektiv supportleverans.
Ansvarsområden:
Stötta teamet i tekniskt avancerade ärenden och fungera som eskaleringspunkt
Arbeta operativt vid behov och säkerställa korrekt prioritering och routing
Följa upp ärendeflöde, SLA, kvalitet och dokumentation
Skapa god samverkan mellan kontoren i Malmö, Helsingborg och Göteborg
Identifiera förbättringar i processer, arbetssätt och verktyg
Coacha, utveckla och främja kunskapsdelning inom teamet
On- och offboarding av medarbetare
Genomföra uppföljningssamtal och medarbetarsamtal
Delta i rekrytering och urval
I rollen ansvarar du även för att följa upp teamets resultat och kvalitet över tid. Det innebär att du kontinuerligt arbetar med att säkerställa god SLA-uppfyllelse, följa utvecklingen av kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet samt hålla koll på faktureringsgrad och registrerade timmar. Genom att arbeta nära teamet och verksamheten ser du till att dessa nyckeltal utvecklas i rätt riktning och att supportleveransen håller hög och jämn kvalitet.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av att leda arbete inom IT-support/Service Desk, gärna i teamleadroll
Teknisk förståelse inom t.ex. M365, klienthantering, nätverk, användarkonton och applikationer
Erfarenhet av infrastruktur (t.ex. nätverk, datacenter, VPN)
Förståelse för supportprocesser och ärendehanteringssystem
Förmåga att prioritera, fatta beslut och hantera eskalationer
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Du är en trygg, inlyssnande och tydlig ledare som kombinerar prestigelöshet med ett coachande och samarbetsorienterat arbetssätt. Du skapar struktur, behåller lugnet när tempot ökar och trivs med självledarskap - både i ditt eget arbete och i hur du stöttar teamet framåt.
