Teamlärare till årskurs 4
2026-01-12
På Lärande Grundskola vill att varje elev når sina kunskapsmässiga och personliga mål utifrån sina egna behov och förutsättningar. Med hjälp av vår Lärandemodell skapar vi en inspirerande lärmiljö där helhet och sammanhang hänger ihop - precis som det gör i verkliga livet. Hos oss möter eleverna engagerade och närvarande lärare som väcker nyfikenhet, kreativitet och samarbete genom ett meningsfullt lärande.
Vi söker dig som vill arbeta hos oss som lärare i årskurs 4
Vi söker en lärare till årskurs 4 på Lärande Grundskola Fresta. Vi är en mindre F-5 skolan i byn Fresta i Upplands Väsby. Ett lugnt område med närhet till natur och grönområden.
Som lärare hos oss jobbar du utifrån en pedagogisk modell som vi kallar för Lärandemodellen vilken går ut på att vi organiserar lärarna i team som undervisar eleverna ämnesövergripande tillsammans i en årskurs. Vi kallar det för teamlärarskap. I rollen som teamlärare skapar du förutsättningar för lärande och handleder mot målen. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen tillsammans med din teamlärar-kollega. Du kommer delta i utvecklingsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor på olika sätt. Du och din teamlärarkollega arbetar med årskurs 4 och följer dem i det ämnesövergripande arbetet. På så vis får ni närmare relationer och ett tryggare samspel.
Det ämnesövergripande arbetet utgår från uppdrag som är byggda utifrån LGR22 vilket ger en stödjande ram för likvärdighet och kvalitet. Uppdragen i sin tur innehåller tydliga inslag av kooperativt och värdeskapande lärande. På så vis blir skolan mer meningsfull och mycket roligare.
Genom att vi jobbar enligt Lärandemodellen inom hela bolaget Lärande förskolor och Grundskolor finns det möjlighet till samarbete över våra skolgränser.
För att vara aktuell för uppdraget ser vi att du har:
• Lärarlegitimation med behörighet i svenska/SO för mellanstadiet.
• Tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete i rollen som lärare och mentor.
Vi söker dig som delar Lärandes kärnvärden- trygghet, utveckling, team och framgång. Du har god samarbetsförmåga och är flexibel och förändringsorienterad med siktet inställt på mål och resultat. Du visar på flexibilitet och ställer snabbt om vid behov. Att samarbeta är självklart och enkelt för dig och att säkerställa att kontakter med vårdnadshavare elever och kollegor flyter på.
Varför välja Lärande?
Vår framgång bygger på trygghet, teamkänsla och ständig utveckling. Hos oss är mod, nya idéer och kunskapsutbyten viktiga delar av vår kultur, och vi ser olikheter som en styrka. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete tillsammans med dig.
Sök till oss och bli en del av Lärande - där din insats gör skillnad!
Läs mer om våra verksamheter på: https://www.larande.se/
Inom Lärande är vi stolta över att vi är certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer här (https://www.greatplacetowork.se/).
Lärande Grundskola Fresta Kontakt
Katarina Nordberg katarina.nordberg@larandegrundskola.se 0708415538 Jobbnummer
