Teamchefer till Ahlsell Logistikcentrum Hallsberg - TNG Group AB - Grovplåtslagarjobb i Hallsberg

Prenumerera på nya jobb hos TNG Group AB

TNG Group AB / Grovplåtslagarjobb / Hallsberg2021-04-12Vi söker ledare med ett starkt engagemang för medarbetare och en förståelse för logistikerbjudandet utifrån ett kundperspektiv.Är du en stabil och trygg ledare? Har du tidigare arbetat med resultatuppföljning? Bra! Då kan du vara en av de två Teamchefer vi söker till Ahlsells Logistikcentrum i Hallsberg! Ahlsell har sedan starten vuxit sig stora, idag är de marknadsledande, men behållit sin entreprenörsanda. De säljer inte bara produkter, de erbjuder också sina kunder effektiva logistiklösningar och tjänster som skapar värde i deras processer. Ahlsell tar sin position på allvar och arbetar för att bidra till att göra det enklare att bygga ett bättre samhälle.Välkommen med din ansökan!VAD KAN VI ERBJUDA DIG?På Ahlsell får du aktivt arbeta med förbättringar och vara en viktig del att nå visionen; att skapa logistik i världsklass! Som chef hos Ahlsell har du stöd i andra ledare, HR och kollegor. Här är medarbetarengagemang ett övergripande mål och det önskar vi att du är med och utvecklar!DINA FRAMTIDA ARBETSUPPGIFTERSom Teamchef har du ansvar för ett team på cirka 25 medarbetare och du arbetar aktivt med att skapa förutsättningar, vägleda, stötta och ge feedback till teamet. Vidare medverkar du även i avdelningens långsiktiga planering genom uppföljning av mål och aktiviteter tillsammans med Produktionschefen och övriga Teamchefer.* Vi söker en Teamchef som kommer att vara ansvarig för avgående transporter. Denna tjänst är två-skift.* Vi söker en Teamchef som kommer att vara ansvarig för ankommande och avgående gods samt skrymmande gods utomhus. Denna tjänst är två-skift.ROLLEN INNEBÄR I KORTHETDu har det övergripande ansvaret att planera, organisera, leda och utveckla det dagliga operativa arbetet för ditt team.VEM ÄR DU?Vi tror att du som söker drivs av att arbeta med människor! Du är en trygg, inspirerande, coachande ledare som är en förebild för dina medarbetare. Du pekar ut riktningen åt ditt team och är mån om att bidra till att skapa en miljö där dina medarbetare får utrymme och stöd att växa i sin roller. Som Teamchef är du lyhörd, kommunikativ och anpassar dig till ändrade förhållanden. Du tar initiativ till förändring och använder vår värdegrund som ledstjärna i arbetet. Att du är nyfiken och engagerad, van att arbeta i ett högt tempo och van att ta egna beslut är självklart ett stort plus.Vi ser att du som söker har tidigare erfarenhet av att leda personal och viss grundläggande utbildning inom området. Det är meriterande om du har erfarenhet inom lager- och logistikbranschen. Du som söker bör ha grundläggande gymnasiekompetens och goda kunskaper i Office-paketet. Vidare har du en god förståelse för KPI:er och uppföljning av dessa, kunskap i arbetsmiljö och arbetsrätt samt att du är resultat- och kundorienterad.INTRESSERAD?I den här rekryteringen är det vi på TNG som sköter hela rekryteringsprocessen på ett fördomsfritt och kompetensbaserat sätt. Du söker enkelt via vårt ansökningsformulär med ditt CV eller LinkedIn-profil, och alltid utan personligt brev. Istället kan du kort i ansökningsformuläret motivera varför du söker jobbet. Du kan sedan följa din ansökan i realtid via hemsidan. Tänk också på att söka jobbet snarast om du är intresserad! Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Notera dock att vi inte kan ta emot några ansökningar via email. Vi hörs snart igen!Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-04-12Fast lönSista dag att ansöka är 2021-05-02Tng Group AB5685728