Teamchef till Securitas Luleå
2026-05-04
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
2026-05-04

Beskrivning av jobbet
Vi söker en engagerad Teamchef till vår verksamhet i Luleå som vill leda den dagliga operativa driften och säkerställa hög kvalitet i våra kundleveranser. Det här är en roll för dig som har erfarenhet av att leda människor i drift- och leveransnära miljöer och som trivs med att vara nära verksamheten.
Om rollen
Du leder en större personalgrupp som i huvudsak består av väktare i en 24/7 verksamhet. Du leder nära det dagliga arbetet och ansvarar för att skapa struktur, stabilitet och ett bra arbetsklimat. Du finns där när det händer, fångar upp frågor tidigt och ser till att verksamheten levererar enligt avtal, instruktioner, KPI:er och interna riktlinjer.
En stor del av ditt uppdrag handlar om ledarskap och personalansvar. Du arbetar aktivt med att engagera, följa upp, utveckla och stötta dina medarbetare så att både individer och verksamheten utvecklas över tid. I rollen ingår fullt personalansvar, inklusive medarbetarsamtal, lönesamtal, kompetensutveckling och arbetsmiljöarbete. Du skapar tydlighet, bygger förtroende och är en trygg ledare även när tempot är högt och vardagen ställer krav på snabba prioriteringar.
Du arbetar tätt tillsammans med Produktionschef och är en viktig del i den dagliga ledningen av verksamheten. Tillsammans skapar ni förutsättningar för en stabil och välfungerande drift där du som Teamchef ansvarar för det operativa genomförandet och det dagliga ledarskapet, medan Produktionschef har ett mer övergripande affärsfokus. Till din hjälp har du även andra Teamchefskollegor i regionen och inom Securitas.
Som teamchef kommer du bland annat ansvara för;
Leda och utveckla medarbetare i den dagliga operativa verksamheten
Säkerställa att våra kundleveranser följer avtal, instruktioner och arbetsmiljökrav
Genomföra löpande kommunikation, informationsmöten och on-/offboarding
Ansvara för rekrytering
Vara första kontaktpunkt för medarbetare i operativa frågor
Följa upp och säkerställa måluppfyllelse av relevanta KPI:er
Driva det systematiska arbetsmiljöarbetet
Bidra till en kultur som präglas av ansvarstagande, engagemang och effektivitet
Placering: Securitas kontor i Luleå
Arbetstider: I huvudsak kontorstider, men avvikande tider kan förekomma enligt överenskommelse med chef vid ex arbetsplatsträffar och liknande.
Kravspecifikation
Har erfarenhet av att leda i en operativ verksamhet
Har erfarenhet av att arbeta enligt avtal och styrande dokument med höga krav på leverans
Praktisk och regelbunden användning av IT-stödsystemför exempelvis rapportering, uppföljning och dokumentation i det dagliga arbetet.
Är flytande i svenska, i tal och skrift
Har B-körkort
Meriterande för tjänsten är:
Erfarenhet från säkerhetsbranschen
Erfarenhet från driftintensiv 24/7-verksamhet
Erfarenhet av att leda i förändring eller organisationsomställning
Det viktigaste för oss är dock ditt ledarskap, din förmåga att skapa struktur och ditt engagemang för människor och verksamhet.
Du är en drivande och lösningsorienterad person med ett genuint intresse för människor och utveckling. Du har ett starkt säkerhetsfokus, möter vardagen med ett positivt synsätt och har förmågan att se möjligheter även i utmanande situationer. Att bygga relationer och skapa förtroende faller sig naturligt för dig, och du har en tydlig vilja att bidra till att laget och leveransen fungerar - både internt och externt.
En stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till rekryterande chef Håkan Dynesius på hakan.dynesius@securitas.se
.
Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till rekryterare på julia.olander@securitas.se
.
Tjänsten är en heltidsanställning med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 mån provanställning.
Vi kommunicerar i första hand via mail
Vi använder tester som en del av vårt urval
Sista ansökningsdag är 24 maj
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från första året på gymnasiet i svenska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Unionen samt Ledarna.
