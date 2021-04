Teamchef samt rektor i förskolan till Gnosjö kommun - Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning - Pedagogchefsjobb i Gnosjö

Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning / Pedagogchefsjobb / Gnosjö2021-04-12Vill du ha ett arbete där du får möjligheten att göra skillnad för våra invånare, då är du varmt välkommen att söka jobb hos oss!Gnosjö kommun är en liten kommun i västra Småland med cirka 9 700 invånare och ungefär 900 kommunanställda. På vår arbetsplats är kontaktvägarna korta och det finns en närhet till de olika förvaltningarna, som bara den lilla kommunen kan erbjuda.Kommunen har ett starkt näringsliv som präglas av den välkända Gnosjöandan där samarbete, klurighet och ett lösningsorienterat förhållningssätt visar på att allt är möjligt. Denna anda präglar även invånarna och hela kommunen.Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en spännande arbetsplats där det finns stora utvecklingsmöjligheter då vi välkomnar engagemang och nya idéer.Kultur- och utbildningsförvaltningen har drygt 450 medarbetare inom förskola, grundskola, gymnasieskola, bibliotek/kultur och kostverksamheten. Vi är organiserade i team där förskolan är ett team med teamchef/rektor samt tre rektorer. Vi har 13 förskolor i kommunal regi med sammantaget drygt 30 avdelningar samt drygt 100 medarbetare.2021-04-12Ditt uppdrag som teamchef innebär ett övergripande och samordnande ansvar för förskolans verksamhet. Ett gott och nära samarbete är uppbyggt i förskolans team som bidrar till en samsyn och en likvärdighet på kommunens förskolor. Som teamchef är du chef för förskolans tre rektorer. Teamet har stor betydelse för varje enskild rektor och utgör en god grund för kollegialt lärande och stöttning.Inom teamet har vi en ansvarsfördelning för att underlätta och skapa effektivisering. Genom ansvarsfördelning används teamets olika erfarenheter och kompetenser på ett gynnsamt sätt. Vi ser också att det är tidssparande vilket bidrar till en hållbarhet.Uppdraget som rektor innebär att du skapar förutsättningar för pedagogerna att lyckas med sitt uppdrag utifrån läroplanens mål. Att skapa förutsättningar innebär att du organiserar, driver och utvecklar utbildningen mot ett lärande som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Du har det pedagogiska huvudansvaret i det systematiska kvalitetsarbetet som är grunden för enheternas utvecklingsarbete.Du skapar goda relationer och ett gott samarbetsklimat med personal, barn, vårdnadshavare, kollegor och andra samverkansparter. Du utgår alltid från barnets bästa och tillsammans med kollegor och medarbetare skapas en attraktiv förskola som ger barnen goda förutsättningar och en bra grund för det livslånga lärandet. Vi har ett nära samarbete med våra specialpedagoger och tillsammans driver vi olika utvecklingsarbete.I det systematiska kvalitetsarbetet har vi nu mycket fokus på språkutveckling, digitalisering, hållbar utveckling och måltidspedagogik.Inom förvaltningen utgår vi från en gemensam helhetsidé som beskriver det entreprenöriella förhållningssättet och lärprocesserna som genomsyrar hela utbildningssystemet från förskola till gymnasiet.I uppdraget som teamchef och rektor har du ansvar för verksamhet, budget-, personal- och arbetsmiljöfrågor. Du tillgång till olika stödfunktioner för vikariesamordning, lokaler, ekonomi, HR och IT. Vår förskoleadministratör är ett stort stöd då det gäller barnplaceringar, samordning och dokumentation.Vi söker dig som är utbildad rektor och legitimerad förskollärare.Vi söker en teamchef som har förmågan att kunna lyfta blicken och se helheten.Du:- Har barnens bästa i fokus.- Arbetar förtroendeskapande.- Utvecklar och skapar delaktighet.Som teamchef leder du utöver utvecklingen på de egna förskolorna även det gemensamma utvecklingsarbetet.Som ledare är du trygg i din roll och:- Har förmåga att skapa engagemang.- Planerar, organiserar och prioriterar effektivt utifrån mål och kvalitet.- Leder utifrån situation och omständighet.- Är lugn och servicemedveten samt har integritet i din yrkesroll och ditt uppdrag.- Är van vid att hantera komplexa frågor.ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gnosjö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.Välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har Gnosjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde i augusti 2021/enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-25Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning5685764