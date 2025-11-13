Teamchef Kolonial till ICA Supermarket Tibro
2025-11-13
Är du en engagerad ledare som trivs med att driva försäljning, utveckla team och skapa ordning och struktur i vardagen? Då kan du vara den vi söker!
Som Teamchef Kolonial leder och utvecklar du ditt team inom kolonial, bröd, mejeri, frukt & grönt, fin- och grovkem, special och fryst. Du har ett helhetsansvar för driften inom dessa avdelningar och säkerställer att butiken erbjuder ett inspirerande och välfyllt sortiment varje dag.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter Leda, coacha och följa upp avdelningsansvariga och övriga medarbetare
Ansvara för drift, planering och utveckling av tillhörande avdelningar
Driva försäljning, lönsamhet och kundupplevelse genom tydlig uppföljning
Säkerställa struktur, ordning och inspirerande varupresentation
Delta i planering av scheman och medarbetarsamtal
Bidra aktivt till butikens helhetsutveckling och ledningsarbete
Om dig
Vi söker dig som är en trygg, tydlig och inspirerande ledare med erfarenhet från dagligvaruhandeln - gärna inom ICA. Du trivs nära verksamheten, leder med energi och tydlighet och har förmågan att motivera och utveckla dina medarbetare. Du är strukturerad, affärsmässig och har ett starkt intresse för försäljning, sortiment och kundupplevelse.
Kvalifikationer Erfarenhet av ledande roll inom dagligvaruhandel
God förståelse för drift, bemanning och butiksekonomi
Vana att arbeta med uppföljning och utveckling av personal
God datorvana och systemförståelse Meriterande: Erfarenhet av ICA:s interna system (StoreOffice, AoB, Min Butik) samt ICA-utbildningar (t.ex. BLU eller motsvarande)
Arbetstid: Enligt schema Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse Anställningsform: Heltid, provanställning i 6 månader. Lön: Enligt överrenskommelse
Vill du vara med och driva butikens hjärta framåt? Skicka din ansökan till annelie.magnusson@supermarket.ica.se
- intervjuer sker löpande!
Tjänsten avser anställning direkt hos butiken. Rekryteringsprocessen hanteras i sin helhet av ICA-butiken.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Personalica AB
(org.nr 556955-0337) Arbetsplats
Personalica Kontakt
Personalica rekrytering@bemannica.se Jobbnummer
9603048