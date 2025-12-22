Teamchef inom energi och elkraft till Vinnergi
Vinnergi AB / Chefsjobb / Malmö Visa alla chefsjobb i Malmö
2025-12-22
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vinnergi AB i Malmö
, Varberg
, Växjö
, Borås
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du leda ett team av engagerade elkraftkonsulter? Hos oss får du vara med och utveckla dig själv, bygga vårt team, ha roligt på jobbet och ha en stor påverkan på vår fortsatt resa. Vill du vara med och utveckla framtiden tillsammans med oss? Läs mer om oss på vår Karriärsida.
Vinnergi växer och söker nu efter engagerade medarbetare som vill vara med och driva utvecklingen framåt hos oss. Vi arbetar idag i stora delar av landet med kunder och uppdrag inom energi och elkraft. Hos oss ger vi dig möjligheten att arbeta i tekniskt innovativa, nya och spännande uppdrag, samtidigt som du tillhör vår kultur och utvecklingsorienterade miljö. Genom ett nytt ramavtal med Svenska kraftnät har vi möjlighet att bidra med vår kompetens inom regionnät och stamnät, och söker därmed nya medarbetare som vill vara med och arbeta med de största infrastrukturprojekten i Sverige. Läs mer om oss och vad vi gör här: Power - VinnergiDin roll som Teamchef
Vi söker nu efter en Teamchef som vill vara med och driva utvecklingen av vår verksamhet i Power region syd, med utgångspunkt från Malmö, Lund eller Halmstad. Teamet består idag av engagerade medarbetare som arbetar med beredning, projektering, el-konstruktion och projektledning inom stamnät, regionnät och lokalnät.
Som Teamchef arbetar du nära våra kunder och medarbetare med syfte att bidra till en god kund- och medarbetarupplevelse, tillväxt och god lönsamhet. Du ser vikten av att utveckla ditt team för att skapa en utvecklande och inbjudande arbetsplats. Du ansvarar för arbete med medarbetaruppföljning, skapar individuella utvecklingsplaner, rekrytering av nya medarbetare samt leder medarbetarna och teamet mot våra strategiska målsättningar. En mycket viktig del av rollen som Teamchef innebär att skapa och underhålla relationer med kunder, nätverka inom branschen samt arbeta med försäljning för att fortsätta vår affärsutveckling. Med dig som ledare ser vi att gruppen och affären kommer att fortsätta att växa.
I denna roll arbetar du även själv i kunduppdrag, exempelvis som Projektledare eller Uppdragsledare, men det kan även vara i andra roller utifrån din bakgrund och kompetens.
Följ med på vår tillväxtresa och ta chansen att jobba tillsammans med ett härligt team där gemenskap, arbetsglädje och kompetensöverföring är en del av vår vardag.
Vem är du?
Vi söker dig som har en mångårig bakrund från energi och elkraftsbranchen. Vi ser att du har tidigare efarenhet av att arbeta med ledarskap och affärsutveckling. Vi ser gärna att du sedan tidigare har arbetat i ett konsultbolag, hos en elkraftsentrepenör eller hos en elnätsägare. Har du tidigare arbetat och drivit projekt inom region och stamnät är detta mycket meriterande. För att lyckas i rollen ser vi att du har ett etablerat nätverk inom energi- och elkraftsbranschen, för att kunna skapa affärsnytta och bygga starka kundrelationer. Du har en teknisk utbildning alternativt annan utbildning kombinerat med ett teknikintresse samt relevant arbetslivserfarenhet.
Som person är du duktig på att skapa goda långsiktiga relationer med medarbetare och kunder. Du har en god analytisk förmåga, är affärsdriven och handlingskraftig. Vidare ser vi att du brinner för utveckling av medarbetare, sälj- och affärsutvecklingsfrågor. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Då rollen berör samhällsviktig verksamhet och säkerhetsklassad information, så kan det krävas att du godkänns i en säkerhetsprövning innan anställning kan genomföras. Vid frågor gällande bakgrundskontroll och säkerhetsprövning, kontakta ansvarig rekryterare.
Vi tycker det är viktigt att du är en kulturbärare för Vinnergi och känner igen dig själv i våra värderingar H.E.R.O.
Låter rollen intressant, så tveka inte att ansöka redan idag. Välkommen med din ansökan!
Om Vinnergi
Vi hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter inom telekom, energi, fastighet och industri. Enkelt uttryckt så gör vi vardagen inkopplad, påkopplad och uppkopplad. Hos Power blir du del av ett växande team elkonsulter inom alla spänningsområden. Här finns stora möjligheter för dig att vara med och bygga vårt nya erbjudande och leda Vinnergi och samhället framåt med innovation och hållbarhet som ledord. Läs mer om oss på Power och lär känna oss som jobbar här eller spana in vår Linkedin eller vår podd Work At Vinnergi
Vår värdegrund stavas H.E.R.O. - Happy, Explore, Ready och Open och är grunden i vår företagskultur. Förutom starkt fokus på värderingar, en platt organisation med hög påverkansgrad så är dessutom många av våra medarbetare delägare. Det gör oss till ett tryggt och nyskapande företag med engagerade medarbetare som utvecklas både i sin yrkesroll och som människor.
Vi är övertygade om att teknisk innovation är lösningen för att bygga en hållbar framtid för kommande generationer. På Vinnergi arbetar vi i framtiden varje dag. Bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6963710-1764365". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vinnergi AB
(org.nr 556713-7962), https://karriar.vinnergi.se
Höjdrodergatan 16 (visa karta
)
212 39 MALMÖ Arbetsplats
Vinnergi Kontakt
Håkan Henryson hakan.henryson@vinnergi.se Jobbnummer
9661575