Teamchef inom Elkraft till Vinnergi
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2026-07-03
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Ledare på Vinnergi
Hos Vinnergi tror vi på ledarskap som bygger på glädje, tillit och utveckling – i linje med vår värdegrund H.E.R.O – Happy, Explore, Ready och Open. Som ledare hos oss blir du en kulturbärare och får möjlighet att både påverka och inspirera. Vi tror på ett coachande ledarskap där du får frihet att forma ditt team, driva affären framåt och utveckla människor. Här får du växa i din roll genom reflektion, erfarenhetsutbyte och kontinuerlig kompetensutveckling genom regionala och nationella samarbeten.
Att vara ledare hos Vinnergi Power innebär att du får kombinera teknik, affär och människa. Du skapar en arbetsplats där människor trivs, växer och vågar – och där du själv får utvecklas som ledare i takt med teamet. Här får du verka i en inspirerande och utvecklingsdriven miljö, där du bidrar till att digitalisera och framtidssäkra fastigheter.
Läs mer här hur det är att arbeta på Vinnergi Power.
Din roll som Teamchef
Vi söker nu efter en Teamchef som vill vara med och driva utvecklingen av vår verksamhet i Power region syd, med utgångspunkt från Malmö, Lund eller Halmstad. Teamet består idag av engagerade medarbetare som arbetar med beredning, projektering, el-konstruktion och projektledning inom stamnät, regionnät och lokalnät.
Som Teamchef arbetar du nära våra kunder och medarbetare med syfte att bidra till en god kund- och medarbetarupplevelse, tillväxt och god lönsamhet. Du ser vikten av att utveckla ditt team för att skapa en utvecklande och inbjudande arbetsplats. Du ansvarar för arbete med medarbetaruppföljning, skapar individuella utvecklingsplaner, rekrytering av nya medarbetare samt leder medarbetarna och teamet mot våra strategiska målsättningar. En mycket viktig del av rollen som Teamchef innebär att skapa och underhålla relationer med kunder, nätverka inom branschen samt arbeta med försäljning för att fortsätta vår affärsutveckling. Med dig som ledare ser vi att gruppen och affären kommer att fortsätta att växa.
I denna roll arbetar du även själv i kunduppdrag, exempelvis som Projektledare eller Uppdragsledare, men det kan även vara i andra roller utifrån din bakgrund och kompetens.
Följ med på vår tillväxtresa och ta chansen att jobba tillsammans med ett härligt team där gemenskap, arbetsglädje och kompetensöverföring är en del av vår vardag.
Hos oss får du:
🔌 Jobba med samhällskritiska projekt som gör verklig skillnad
🛠️ Vara med och forma vår satsning inom lokalnät, regionnät eller stamnät
🌍 Samarbeta med några av energibranschens viktigaste aktörer
🌱 Utvecklas i en kultur där du får vara dig själv, ha kul och göra skillnad. Vi kallar det H.E.R.O.
Vem är du?
Vi söker dig som har en mångårig bakgrund från energi och elkraftsbranchen. Vi ser att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med ledarskap och affärsutveckling. Vi ser gärna att du sedan tidigare har arbetat i ett konsultbolag, hos en elkraftsentrepenör eller hos en elnätsägare. Har du tidigare arbetat och drivit projekt inom region och stamnät är detta mycket meriterande. För att lyckas i rollen ser vi att du har ett etablerat nätverk inom energi- och elkraftsbranschen, för att kunna skapa affärsnytta och bygga starka kundrelationer. Du har en teknisk utbildning alternativt annan utbildning kombinerat med ett teknikintresse samt relevant arbetslivserfarenhet.
Som person är du duktig på att skapa goda långsiktiga relationer med medarbetare och kunder. Du har en god analytisk förmåga, är affärsdriven och handlingskraftig. Vidare ser vi att du brinner för utveckling av medarbetare, sälj- och affärsutvecklingsfrågor. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Vi tycker det är viktigt att du är en kulturbärare för Vinnergi och känner igen dig själv i våra värderingar H.E.R.O.
Då rollen berör samhällsviktig verksamhet och säkerhetsklassad information, så kan det krävas att du godkänns i en säkerhetsprövning innan anställning kan genomföras. Vid frågor gällande bakgrundskontroll och säkerhetsprövning, kontakta ansvarig rekryterare.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Låter rollen intressant, så tveka inte att ansöka redan idag. Välkommen!
Om Vinnergi
Vi hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter inom telekom, energi, fastighet och industri. Enkelt uttryckt så gör vi vardagen inkopplad, påkopplad och uppkopplad. Hos Power blir du del av ett växande team elkonsulter inom alla spänningsområden. Här finns stora möjligheter för dig att vara med och bygga vårt nya erbjudande och leda Vinnergi och samhället framåt med innovation och hållbarhet som ledord. Läs mer om oss på Power och lär känna oss som jobbar här eller spana in vår Linkedin eller vår podd Work At Vinnergi.
Vår värdegrund stavas H.E.R.O. – Happy, Explore, Ready och Open och är grunden i vår företagskultur. Förutom starkt fokus på värderingar, en platt organisation med hög påverkansgrad så är dessutom många av våra medarbetare delägare. Det gör oss till ett tryggt och nyskapande företag med engagerade medarbetare som utvecklas både i sin yrkesroll och som människor.
Vi är övertygade om att teknisk innovation är lösningen för att bygga en hållbar framtid för kommande generationer. På Vinnergi arbetar vi i framtiden varje dag. Bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8005705-2083794". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vinnergi AB
(org.nr 556713-7962), https://karriar.vinnergi.se
Höjdrodergatan 16 (visa karta
)
212 39 MALMÖ Arbetsplats
Vinnergi Jobbnummer
9990723