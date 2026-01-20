Teamchef Fastighetsservice Luleå
HSB Riksförbund Ekonomisk Fören / Fastighetsskötarjobb / Luleå Visa alla fastighetsskötarjobb i Luleå
2026-01-20
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos HSB Riksförbund Ekonomisk Fören i Luleå
, Boden
, Piteå
, Skellefteå
, Gällivare
eller i hela Sverige
Om rollen
Vi söker en engagerad och kundorienterad chef till vår Fastighetsservice i Luleå för att leda vårt fastighetsteam, bestående av fastighetsskötare och lokalvårdare. Som teamchef inom fastighetsservice får du en nyckelroll där du kombinerar operativt- och strategiskt ledarskap med högt kundfokus. Som en ledande aktör inom fastighetsbranschen strävar vi efter att skapa trivsamma och väl fungerande boendemiljöer för våra kunder och medlemmar. Publiceringsdatum2026-01-20Beskrivning
Vår fastighetsservice är HSB:s ansikte utåt och arbetar nära våra kunder genom att ta hand om inre- och yttre fastighetsskötsel, reparation och lokalvård för våra kunders fastigheter, men även våra egna fastigheter. Det viktigt att du som chef har en förmåga och ett intresse att sätta dig in i den dagliga driften och medarbetarnas vardag då du vid behov kommer hjälpa till i leveranser. Rollen som teamchef innefattar personal-, resultat- och kundansvar för avdelningen som består av 19 medarbetare.
Du kommer driva avdelningen tillsammans med en arbetsledare som ansvarar för den dagliga arbetsledningen och driften. Ett stort fokus i rollen kommer att vara att säkerställa avtalsleveranser, hantering av arbetsordrar och leverantörsfakturor digitalt, planera verksamheten samt samverka både internt och externt. Ditt andra huvudområde är att bygga upp bra och långsiktiga relationer med våra kunder samt hantera avtalsfrågor, både befintliga och nya.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av:
Leda, fördela, utveckla och följa upp det dagliga arbetet inom teamet och säkerställa att verksamheten når uppsatta mål och resultat enligt budget.
Bygga och upprätthålla goda och långsiktiga kundrelationer.
Digital hantering av arbetsordrar, leverantörsfakturor och felanmälningar.
Fullt personalansvar med bl.a. medarbetarsamtal, lönesättning, arbetsmiljöfrågor och kompetensutveckling.
Arbeta aktivt med teambuildning och introduktion av nya medarbetare.
Planera bemanning och arbetsfördelning utifrån verksamhetens behov.
Självklart vill vi att du bidrar till vår mest uppskattade medlemsförmån genom att ta rollen som HSB-ledamot hos minst en av våra medlemsföreningar.Dina personliga egenskaper
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering. Vi söker dig som:
Är affärsmässig och har förmågan att arbeta målstyrt och resultatinriktat mot gemensamma mål och avtalsleveranser.
Har god kommunikativ förmåga i både tal och skrift och kan skapa teamkänsla, trivsel och effektivitet bland dina medarbetare.
Är självgående i ditt arbete, duktig på planering och struktur för dig och för teamet, och gillar ordning och reda runt dig.
Har en god samarbetsförmåga.Kvalifikationer
Vi vill att du har:
Tidigare arbetslivserfarenhet som chef med personal, budget och arbetsmiljöansvar.
Erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg och IT-baserade system.
Erfarenhet från arbete med verksamhetsuppföljning och resultat.
Erfarenhet att arbeta med utveckling av processer och planering av utbildning för dina medarbetare.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet inom fastighetsbranschen.
B-körkort, tillgång till egen bil i tjänsten.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten kommer vara placerad i Luleå.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut.
Sista ansökningsdag är 10 februari 2025.
Vill du veta mer?
Vänligen kontakta Affärsområdeschef Jan Lundmark på telefon 070-544 00 19 eller jan.lundmark@hsb.se
.
Välkommen med din ansökan! Om oss
HSB Norr är den nordligaste av de regionala HSB-föreningarna och verkar från Umeå i söder till Kiruna i norr. Vi ägs av våra ca 40 000 medlemmar och vårt uppdrag är att tillsammans skapa det goda, hållbara boendet. Vårt tjänsteutbud är brett och innefattar förvaltningstjänster och tjänster inom fastighetsutveckling, nyproducerade bostadsrätter, hyresrätter, bosparande och medlemskap för bostadsrättsföreningar och individuella medlemmar. Vi arbetar för ökad resurseffektivitet, minskad klimatpåverkan samt utveckling av hållbara tjänster och produkter. HSB är också en viktig samhällsaktör som bidrar till ett inkluderande samhälle som värdesätter jämställdhet och mångfald.
Delar du vår passion för att skapa framtidens hållbara boenden?
Vill du läsa mer om oss på HSB Norr, gå gärna in på vår hemsida https://jobb.hsb.se/pages/hsb-norr
och få mer information gällande förmåner och roller.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7073053-1797400". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HSB Riksförbund Ekonomisk Fören
, https://jobb.hsb.se
Smedjegatan 9 (visa karta
)
972 33 LULEÅ Arbetsplats
HSB Jobbnummer
9693512