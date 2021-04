Teamchef färskvaror Willys Sundbyberg Esplanaden - Willy:s AB - Ekonomichefsjobb i Sundbyberg

Willy:s AB / Ekonomichefsjobb / Sundbyberg2021-04-08Tycker du att det är kul med människor, service och försäljning? Vill du bidra till att ännu fler kan handla bra och hållbar mat? Bra! Då tror vi att du kommer att gilla att jobba hos oss. Willys är ett framgångsrikt företag med ett tydligt koncept där vi tillsammans arbetar för att alla ska kunna äta det de vill. Varje dag. Nu behöver vi fler härliga medarbetare som kan hjälpa oss bli ännu bättre.Huvudsakliga arbetsuppgifterFör dig som vill ha ett övergripande ansvar för en eller flera avdelningar och arbetsleda medarbetare är rollen som Teamchef färskvaror helt rätt. Du kommer att ansvara för både inköp och försäljning samt för att avdelningen uppnår våra gemensamt ställda mål. Kunden är kärnan i vår verksamhet. Därför är den dagliga kundkontakten viktig för att skapa en positiv butiksupplevelse. Tillsammans med dina medarbetare ska du säkra lönsamheten och se till att rutiner följs liksom att vi följer upp bruttovinst och försäljning. Som Teamchef får du personalansvar. I det ingår att medarbetarna får rätt information, utvecklas och trivs samt att arbetet i butiken fungerar smidigt och bra. Du kommer även att ingå i butikens ledningsgrupp. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kommer tillämpas. Arbetstiderna är schemalagda under dagtid, kvällar och helger.Det här förväntar vi ossAtt du är matintresserad, bra på att driva försäljning och tycker om att arbeta med människor, är en förutsättning för rollen. Lika självklart ska du ha kunskap om produkterna som ingår i ditt ansvarsområde. Dessutom behöver du känna till grundläggande ekonomiska nyckeltal och ha vana av att arbeta i butik. Eftersom du ska leda och utveckla dina medarbetare behöver du vara bra på att förklara rutiner, beskriva vilka mål butiken ska nå och vilka utmaningar som finns. Att du trivs med ett högt tempo är viktigt. Lika viktigt är att du kan delegera arbete, både kan ge och ta feedback och att du inte ryggar för att driva igenom förändringar.Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta Dawit Westin, dawit.westin@willys.se . Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 2021-04-07. Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.Om WillysI över 40 år har vi hjälpt att sätta bra mat på fler middagsbord genom vår affärsidé: Sveriges billigaste matkasse. Något som genomsyrar allt vi gör. Idag har vi mer än 200 butiker från Kalix i norr till Trelleborg i söder och under 2019 omsatte vi över 29 miljarder. Tillsammans med bland annat Hemköp, Mat.se och Dagab ingår vi i Axfood - ett av de största företagen inom svensk dagligvaruhandel. Hos oss finns det gott om möjlighet att växa och utvecklas.2021-04-08Sista dag att ansöka är 2021-04-22Willy:S ABEsplanaden 117267 SUNDBYBERG5678876