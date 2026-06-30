Teamchef Customer Relations Management & Loyalty - vikariat
Lidl Sverige Kommanditbolag / Chefsjobb / Järfälla Visa alla chefsjobb i Järfälla
2026-06-30
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Företagsbeskrivning:
Vi är över 5000 engagerade mathjältar som jobbar i våra svenska butiker, på våra lager och kontor – som tillsammans gör vår fantastiska resa möjlig. På så vis kan ännu fler handla och äta god mat av högsta kvalitet till branschens bästa pris. För när vi växer, växer du. Sån är nämligen Lidl.
Arbetsbeskrivning: Vill du leda teamet bakom en av Sveriges mest populära kundklubbar och söker en arbetsplats med såväl hög puls som högt engagemang? Har du en hjärna som kickar igång på både strategi, komplex datahantering och nästa stora partnerskap?
Din roll Som Teamchef för CRM & Loyalty på Lidl har du det övergripande ansvaret för vårt absolut viktigaste verktyg för kundlojalitet: Lidl Plus. Tillsammans med ditt drivna team på två specialistområden – Loyalty och CRM – ser du till att appen är fylld med relevanta erbjudanden, smarta funktioner och engagerande kundresor för våra över 2 miljoner användare. Tillsammans driver ni allt från breda, rikstäckande kampanjer till avancerad, personlig CRM – samtidigt som ni ständigt utvecklar appens potential och rustar för spännande framtida funktioner och lojalitetskoncept.
Andra arbetsuppgifter i rollen:
Leda, coacha och utveckla teamet
Sätta strategier, mål och budget för våra lojalitets- och CRM-koncept
Driva initiativ för att ständigt öka antalet aktiva användare och engagemang i appen
Paketera, planera resurser för och rulla ut internationella initiativ från vårt huvudkontor på den svenska marknaden
Samarbeta tätt med interna avdelningar såsom marknad, inköp och kampanjI din roll rapporterar du till Head of Customer Relations.
Din profil
Vi söker en driven ledare som brinner för att motivera och se andra växa. Du har en naturlig förmåga att lyfta blicken, se helheten och koppla det dagliga arbetet till våra övergripande strategier och mål. Du är en skicklig projektledare som får saker att hända och som trivs i en dynamisk miljö där du snabbt kan ställa om, sätta dig in i många olika områden och förstå såväl kommersiella som tekniska utmaningar.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av ledarskap, personalfrågor och att utveckla medarbetare
God förståelse för digital marknadsföring, CRM, lojalitetsprogram eller liknande datadrivna områden
Ett analytiskt och strategiskt tänkande, med förmåga att se helheten och koppla det dagliga arbetet till övergripande mål
Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. Kunskaper i tyska är meriterande. Rollen kräver också en mycket god kommunikationsförmåga då du har många kontaktytor
God organisatorisk förmåga och vana av att strukturera, prioritera och driva projekt från start till mål
Vi erbjuder
För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs - på alla sätt. Vi erbjuder därför ett arbete i en miljö som karaktäriseras av våra värdeord: prestation, respekt, tillit, jordnära attityd och gemenskap. Eftersom vi växer, kan du växa. Snabbt. Inom din roll, eller mot en annan. På samma plats, eller någon annanstans. Inom butik, lager, kontor. Lokalt, nationellt eller globalt. Vi stöttar dig på din resa mot mer ansvar och nya utmaningar. Du blir del av ett stort team där alla kavlar upp ärmarna och hjälps åt. Ibland hittar du oss på vårt toppmoderna huvudkontor, där vi har tillgång till gym och härligt rabatterade priser i restaurangen. Men givetvis är vi också en flexibel arbetsplats med möjlighet till hybridarbete. Du får allt från friskvårdsbidrag, föräldrapenningtillägg och medarbetarrabatt i våra butiker till kostnadsfri rådgivning av psykolog, jurist och ekonom samt mängder av erbjudanden via vår förmånsportal. Självklart omfattas du också av kollektivavtal och tjänstepension. Vi möjliggör en rättvis lönesättning inom företaget genom ett icke-diskriminerande lönesystem. Vid fackliga frågor kontakta Unionens lokala fackklubb via e-postadressen unionenklubb_hk@lidl.se
.
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Vår rekryteringsprocess består av urvalstester, telefonintervju, personlig intervju och referenstagning. Hör av dig till oss om du har ett särskilt behov av anpassning när det kommer till urvalstesterna.
Denna rekrytering sker med löpande urval, varför vi gärna ser att du skickar din ansökan snarast, dock senast den 14 juli 2026.
Tjänsten är ett vikariat från och med september eller oktober 2026 till och med november 2027.
Har du frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta rekryteringsteamet på mail: jobbhk@lidl.se
.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "711475-44281947". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidl Sverige Kommanditbolag
, https://jobb.lidl.se/
177 45 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Lidl Sverige KB Jobbnummer
9985909