Teamchef 2:a färskvaror förpackat, Willys Uppsala Björkgatan
2026-04-16
Vi är alla olika. Och det är härligt! Vi anställer inte människor efter en viss mall utan efter vem du är. För oss är driv och personlighet viktigare än erfarenhet och bakgrund. Det går bra för oss, och vi växer så det knakar. Nu söker vi fler glada medarbetare med rätt inställning och vilja att utvecklas!
Om jobbet
Tjänsten avser: Tillsvidareanställning, heltid. Provanställning tillämpas
Tillträde: 2026-05-04 eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Du kommer att variera mellan att arbeta tidig morgon, dagtid, kvällar och helger
Krav: Gymnasial utbildning, goda kunskaper i svenska (tal och skrift). Vi välkomnar sökande i alla åldrar, men med hänvisning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2023:2 kapitel 8 och bilaga 2, anställer vi inte personer under 18 år beroende på arbetsuppgifternas art.
Som teamchef 2:a förbereds du för att ta klivet till att bli teamchef. Här har du stora möjligheter att växa och utvecklas mot att bli en ledare på Willys. Du blir en mycket viktig del i butikens och butiklagets utveckling, och i arbetet för att erbjuda våra kunder bra och hållbar mat till riktigt bra priser!
Här kommer lite mer om tjänsten:
Du är en lagspelare med mer ansvar än andra i ditt team, men utan att ha teamchefens fulla personalansvar.
Tillsammans med din teamchef leder och planerar du verksamheten i team färskvaror förpackat.
Självklart tar du aktivt del i det dagliga operativa butiksarbetet - du kan räkna med att få många steg på stegräknaren!
Du lär dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att så småningom axla en roll som teamchef. Det här är en språngbräda för att ta dig vidare i din Willys-karriär med målet att bli en framtida teamchef eller kanske så småningom butikschef?
Du arbetar målinriktat för att utveckla butikens försäljning, lönsamhet och övriga viktiga nyckeltal.
Du ingår i arbetsledningen i butiken och har teamchefens arbetsbeskrivning på din utvecklingsplan. Du praktiserar de färdigheter som du har lärt dig i arbetet och genom utbildningar.
Du är en förebild i arbetet för att välkomna alla våra kunder och möta dem med kunskap, fingertoppskänsla och ett stort leende. Publiceringsdatum2026-04-16Om företaget
Det är inte alla som passar att jobba hos oss. Men många tycker att det är kul! För oss är rätt inställning och vilja att utvecklas viktigare än erfarenhet och utbildning. Hos oss får du jobba ihop med ett helt team av sköna personligheter med olika bakgrunder, kunskaper och perspektiv.
Lite mer om oss kommer här:
Det finns tydliga rutiner och strukturer på plats, vilket frigör tid för dig att fokusera på att utveckla dig mot att bli teamchef och bistå din teamchef med att arbetsleda teamet.
Willys är ett av branschens mest framgångsrika företag och vi fortsätter att växa. Vi är dessutom en del av Axfoodfamiljen, en koncern med en mängd olika företag, olika karriärvägar och möjligheter till utveckling.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss här.
Om dig
Du gillar mat, människor och försäljning lika mycket som vi! För oss spelar det ingen roll om du är vegan eller köttfantast, äter tacos en fredag eller en tisdag. Det fina med dig är att du är du. Och det är just det vi letar efter.
Du är junior i ditt ledarskap och behöver inte ha erfarenhet från en ledarroll, men ser dig som en framtida ledare och drivs av att leda andra. Alternativt har du redan erfarenheten, men inte inom dagligvaruhandeln.
Du är bra på att kommunicera, tycker om att engagera dina kollegor och är bra på att skapa ett positivt arbetsklimat.
Du trivs i resultatorienterade miljöer där tempot är högt, du har ett starkt eget driv, en god problemlösningsförmåga och ryggar inte för att fatta beslut när det krävs.
Det är viktigt att du, liksom vi, har höga ambitioner, är noggrann och har en hög nivå på struktur och planering.
Du gillar utmaningar och ser möjligheter istället för svårigheter i en vardag som ofta bjuder på varierande förutsättningar och oförutsedda händelser.
Du gillar människor, sätter kundens behov först och är bra på att få med dig folk - såväl kunder som medarbetare.
Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta Anders Ohlsén, anders.ohlsen@willys.se
. Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 2026-04-30. Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer.
Vi kontrollerar ID och gör bakgrundskontroller vid samtliga rekryteringar. Läs mer: Så går det till när du söker jobb inom Axfood
Observera att vi inte under denna rekryteringsprocess kommer be dig logga in med ditt Bank-id eller scanna någon QR-kod. Vid frågor kontakta Medarbetarsupporten via kontaktformulär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Willy:S AB
(org.nr 556163-2232)
Björkgatan 4 (visa karta
)
753 28 UPPSALA Arbetsplats
Willys Uppsala Björkgatan
9858284