Team Member / Köksbiträde till köket i Gislaved

Har du en brinnande passion för matlagning? Alltid velat vara den som tar initiativ och ständigt letar efter förbättringspotential? Då har du hittat tjänsten för dig!
HotBox Burgers är ett streetfoodinfluerat hamburgerhak som öppnade upp i Halmstad våren 2022. Med en stor passion för matlagning har teamet på HotBox redan etablerat sig bland de större hamburgerkedjorna.
De värderingar som driver oss är kvalitet, ärlighet och transparens, långsiktiga och starka relationer, schyssta villkor samt ett hållbart helhetstänk.
Är du intresserad av att bli en del av vårt starka team?
Vi söker dig som alltid strävar efter en hög kvalite och som vill utveckla dina matkunskaper!.
Ett krav för samtliga tjänster är en kvalitetsmedvetenhet och förmåga att leverera på hög nivå i alla situationer. Vi ser att du är stresstålig, flexibel och givetvis har ett genuint intresse för matlagning. Du är noggrann, ambitiös, positivt lagd och har en god samarbetsförmåga.
Tjänsterna kommer att tillsättas löpande. Arbetstiderna innefattar dagar, kvällar och helger och det kan finnas möjlighet till eventuell förlängning. Intervjuer kommer att ske löpande.
Välkommen med din ansökan genom vår hemsida!
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
