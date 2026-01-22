Team Manager kväll till vår kund i Brunna
Insitepart AB / Lagerjobb / Upplands-Bro
2026-01-22
Till vår kund i Brunna söker vi Team Manager till kvällsskiftet. I rollen leder du driften på skiftet samt leder gruppen mot uppsatta mål och övergripande strategi för avdelningen.
Du har personalansvar för en grupp bestående av ca 25 personer samt ett resultatansvar kopplat till avdelningens KPI 'er. Du är närvarande i det operativa arbetet och arbetar aktivt med att förbättra och effektivisera produktionsflödet. Tillsammans med avdelningens Team Managers och Shift Manager styr och leder du utvecklingen av kvalitet, effektivitet, hälsa, arbetsmiljö och säkerhet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvar:
Leda och fördela arbetet i gruppen i samarbete med avdelningens Shift Manager och bolagets policies.
Coacha medarbetare att nå sina mål samt utvecklingsplaner
Leda förbättringsarbete inom effektivitet och utveckling på avdelning
Ansvarig för leveranskvalitet och uppnå uppsatta KPI:er
Kommunicera övergripande strategier och bryta ner dessa till individuella mål
Ansvara för den dagliga kommunikationen och informationen till medarbetare
Arbeta nära dina medarbetare och stötta dem i det vardagliga arbetet
Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap och att trivs i en miljö där man snabbt kan behöva ställa om och ta snabba beslut, med fördel från lager och logistik. Du har erfarenhet av att jobba med Daglig Styrning, 5S och LEAN. Som person är du trygg i din kompetens och ditt ledarskap, du är duktig på att kommunicera och trivs i en operativ ledarroll där du dagligen jobbar tillsammans med din grupp mot uppsatta mål. Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat.
I denna process ingår bakgrundskontroll i form av utdrag ur belastningsregistret och drogtest för slutkandidater.
Detta är ett heltidsjobb.
Insitepart AB
196 37 KUNGSÄNGEN
Insitepart
