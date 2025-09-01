Team Manager För Kvällspass Till Vår Kund Hsng
Team Manager - Kvällsskift inom Logistik
Vi söker en engagerad och strukturerad Team Manager som vill leda vårt kvällsskift inom logistikområdet. Du ansvarar för att driften fungerar smidigt från mottagning av gods (Inbound), via plock och pack, till utleverans (Outbound). Tillsammans med Team ledare säkerställer du att resurserna är på plats, processerna följs och att skiftets mål uppnås.
I rollen ingår fullt personalansvar för kvällsskiftets medarbetare, med fokus på onboarding, utveckling och en trygg arbetsmiljö. Du driver förbättringsarbete enligt 5S och arbetar kontinuerligt med riskbedömningar och säkerhetsfrågor.
Exempel på arbetsuppgifter:
Leda och följa upp kvällsskiftets verksamhet inom Inbound, Plock/Packing och Outbound
Säkerställa bemanning och rapportera resultat mot uppsatta nyckeltal
Introducera och utveckla personal samt hålla utvecklingssamtal
Att vara uppmärksam i arbetsgruppen på upprepad korttidsfrånvaro, ohälsa och annat som avviker från det normala, samt agera därefter.
Att tillsammans med HR utförs rehabiliteringsutredningar och upprättas handlingsplaner, samt att genomföra åtgärder när behov finns.
Skapa en trygg och positiv arbetsmiljö i samarbete med HR
Om företaget
For the stronger, healthier and happier version of you! Brinner du också för en hälsosam livsstil och vill vara en del av ett team fullt med lagspelare? På HSNG - Health and Sports Nutrition Group HSNG AB strävar vi efter att erbjuda produkter i världsklass inom träning, hälsa & kost. Vi är ledande inom e-handel med försäljning av kosttillskott & hälsokost på den nordiska marknaden. HSNG AB består av Gymgrossisten.com, Bodystore.com & Proteinfabrikken.no. HSNG:s produkter säljs också i dagligvaruhandeln genom Fitnessmarket.se.
Stronger, healthier and happier! Våra värderingar genomsyrar allt vi gör och betyget är att vi flertal gånger utnämnts till ett av Sveriges mest framgångsrika företag. HSNG ägs av det industriella investmentbolaget Orkla och är ett av tolv fristående portföljbolag.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av ledarskap, gärna inom logistik eller lagerverksamhet
Är strukturerad, kommunikativ och beslutsstark
Trivs i en miljö med tempo och variation
Tillsättning omgående eller enligt ök.
Arbetstider:
Söndagar 07:00 - 16:00
Måndag-torsdag 14:30-23:30
