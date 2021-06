Team Manager El & Automation - Vem i Småland AB - Elkraftsjobb i Norrköping

Prenumerera på nya jobb hos Vem i Småland AB

Vem i Småland AB / Elkraftsjobb / Norrköping2021-06-29Team Manager El & AutomationVEM söker dig som brinner för kundorienterat arbete och ledarskap och som vill vara med på Etteplans stora utvecklingsresa. Som Team Manager kommer du att vara en nyckelperson i att möjliggöra tillväxtplanen inom El & Automation.2021-06-29I rollen som Team Manager är du ansvarig för en affärskritisk avdelning som arbetar med varierande uppdrag både in-house och ute hos kund. De närmaste åren står kompetensområdet inför en spännande tillväxt, som du blir katalysatorn bakom. Redan idag finns en förankrad plattform för att kunna åta sig komplexa kompetensöverskridande helhetsåtaganden, gentemot kunder från ett brett spektrum av branscher. Som Team manager kommer du själv arbeta i uppdrag mot kund, men även aktivt bidra till en ökad andel projektaffärer. Till din hjälp har du ett team på ca. 10 personer med bred kompetens inom el & automation samt närliggande områden.Huvudsakliga arbetsuppgifter:Ta in och driva större projekt inom el och automation gentemot såväl befintliga som nya kunderBidra till att vidareutveckla metodiken för att driva strategiskt kundvärdefulla projektCoacha och stötta medarbetare för att behålla och utveckla kompetensAktivt arbeta för god sammanhållning och engagemang inom avdelningenRekrytera in nya medarbetare till avdelningenStötta i försäljning av Etteplans olika kompetensområdenVerka för att i varje situation skapa så stort värde som möjligt för Etteplans kunderSäkerställa att gemensamma mål uppnås genom tätt samarbete med övriga chefer inom affärsområdet och företagetOm digVi söker dig som brinner för att skapa och utveckla långsiktiga kundrelationer samt skapa stort engagemang hos dina medarbetare. Din goda sociala kompetens och framåtanda gör dig till en person som kompetenta medarbetare gärna söker sig till och vill arbeta tillsammans med. Som person är du resultatinriktad, dynamisk och känner dig manad att anta en utmanande roll i ett av Nordens ledande ingenjörsföretag!Erfarenhet av ledarskap är meriterande men vi fäster framförallt stor vikt vid dina personliga egenskaper och drivkrafter. grunden har du med all sannolikhet en högskole- eller universitetsutbildning och vi värdesätter om du har relevant erfarenhet inom hårdvarunära automation, elkonstruktion, HMI eller PLC. Utöver svenska kommunicerar du obehindrat på engelska.Etteplan har ordet!Med rätt inställning är möjligheterna till spännande och utvecklande arbetsuppgifter snudd på oändliga ur såväl ett nationellt som internationellt perspektiv. Medarbetare som visar framfötterna erbjuds löpande relevanta kompetens- och karriärsutvecklingsmöjligheter. Hos oss får du stor möjlighet att planera dina dagar och här arbetar vi medvetet med att skapa en företagskultur som främjar bra balans mellan arbete och privatliv.Etteplan är ett globalt ingenjörsbolag med över 3 500 specialister som arbetar efter devisen 'Engineering with a difference'. Vi är övertygade om att morgondagens tekniska utmaningar kräver nya angreppssätt, och att varje medarbetare är viktiga för att uppnå detta. Läs mer på https://www.etteplan.com/sv Bra att vetaTjänsten är placerad på kontoret i Linköping eller Norrköping och du rapporterar till Area Manager Daniel Andersson. Vi önskar din ansökan senast den 5 augusti. Har du frågor angående tjänsten finns vi tillgängliga fram till v.28 och är åter tillgängliga från den 5 augusti.VEM är VEMVEM är ett utvecklingsorienterat konsultföretag som erbjuder högkvalitativa tjänster inom rekrytering och interimslösningar av ledande befattningar.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratenligt avtalSista dag att ansöka är 2021-09-11Vem i Småland AB5837388