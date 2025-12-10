Team Leader till Verisure - tillsammans gör vi skillnad!
2025-12-10
Vill du vara med och leda ett engagerat säljteam hos Sveriges mest välkända aktör inom trygghet och säkerhet? Vi söker nu en Team Leader som brinner för att utveckla människor, skapa resultat och bygga en stark teamkultur.
Om rollen
Som Team Leader hos Verisure i Sundsvall får du en central och varierad roll där du leder, stöttar och coachar ditt säljteam i vardagen. Större delen av din arbetsdag spenderas ute på fältet tillsammans med säljarna, där du finns med som ett stöd och en inspirerande kraft.
Rollen innebär också:
* Egen försäljning parallellt med att du driver teamets dagliga resultat.
* Att utveckla arbetssätt och bidra till en stark säljkultur.
* Att sätta en tydlig prägel på teamets arbetsmiljö och gemenskap.
Om dig
För att lyckas som Team Leader tror vi att du:
* Har erfarenhet av försäljning.
* Har tidigare erfarenhet av att leda, coacha eller inspirera andra.
* Har ett starkt driv och engagemang.
* Är resultatfokuserad och motiveras av att se både dig själv och andra lyckas.
* Har förmågan att ge och ta emot feedback.
* Trivs i en dynamisk och målstyrd miljö.
Vi söker dig som
* Har dokumenterad säljerfarenhet.
* Har erfarenhet av ledarskap eller teamledning.
* Har B-körkort.
* Är fri från anmärkningar i UC och belastningsregistret.
* Kan arbeta måndag-torsdag 11:30-20:30 och fredag 10:00-19:00.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett väletablerat bolag med starkt varumärke och tydliga utvecklingsmöjligheter. Vi erbjuder:
* En central roll där du får påverka både teamets och verksamhetens utveckling.
* Ett inkluderande och energifyllt arbetsklimat.
* Tydliga karriärvägar och ledarskapsutbildningar.
* Tillgång till tjänstebil.
* Garantilön och attraktiv bonusmodell.
* Friskvårdsbidrag och förmåner för din hälsa och välmående.
Tillträde sker enligt överenskommelse. Vi intervjuar kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka in din ansökan redan idag!
Av GDPR-skäl tar vi inte emot ansökningar via mejl, men har du frågor är du välkommen att kontakta oss på jobb@verisure.se
- skriv gärna vilken ort det gäller i ämnesraden.
Du kan också läsa mer om oss på vår Karriärsida eller följa oss på Instagram.
Välkommen till Verisure - där trygghet, utveckling och teamanda möts.
