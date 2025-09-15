Team Leader för shop in shop
2025-09-15
Vi söker nu för kunds räkning 1 Team Leader som tar hand om företagets säljare ute på event.
Vill du arbeta inom försäljning och samtidigt utbilda andra, då är det här jobbet för dig!
Bolaget är ett av Sveriges största event bolag. De är verksamma inom flera olika branscher och har uppdrag ifrån några av Sveriges största företag.
Projekten kan vara allt från långvariga uppdrag som fortlöper kontinuerligt till korta uppdrag som varar 6 månader.
Du kommer att arbeta i så kallade "shop in shops", vilket är en eventmonter i en redan befintlig butik.
Shopparna finns belägna i attraktiva köpcentrum, i butiker tillhörande stora kedjor.
Försäljningen sker till kunder i butiken som kommer fram till montern.
Som Team ledaer kommer du ansvara för en grupp säljare på 3-6 personer.
Du kommer att ansvara för deras försäljning samt att resultat uppnås.
Du kommer även ha en del budget på egen försäljning.
Tidigare erfarenhet inom teamleading är inget krav.
Tidigare erfarenhet av försäljning i minst 6 månader är ett krav.
Du arbetar alltid på din hemort och sover alltid i din egen säng. Arbetstiderna varierar med 8 timmars dagar med olika skift mellan 10:00-20:00
Du kommer ha en fast lön på 25 000 samt provision på din egen försäljning samt dina säljare.
Mållön 36 000
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast och Rörlig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medla Sverige AB
(org.nr 559053-9762), http://www.recnet.se Arbetsplats
Recnet Jobbnummer
9507723