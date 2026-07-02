Team Leader Elektronik
BAE Systems Hägglunds Aktiebolag / Elektronikjobb / Örnsköldsvik Visa alla elektronikjobb i Örnsköldsvik
2026-07-02
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Team Leader Elektronik
Är du en initiativrik och kommunikativ person med god analytisk förmåga? Har du erfarenhet av planering och samordning samt tekniska kunskaper inom elektronik, mjukvara eller automation? Ta chansen och sök tjänsten som Team Leader Elektronik. Vi ser fram emot din ansökan!
Din framtida utmaning
BAE Systems är nu i en intensiv period med många parallella projekt som genererar roliga och utvecklande utmaningar för oss. Vi vill därför fortsätta att förstärka vår avdelning för elektronikutveckling med en till teamleader. Beroende på din bakgrund har vi möjlighet att kunna anpassa rollen så att den passar dina önskemål om nästa steg i din karriärutveckling.
Som teamleader inom elektronik kommer du att arbeta över ett brett tekniskt område inom sektionen Vetroics design och enheten Hardware. Där ingår grupperna elektronik, elsystem, elmekanik och firmware. Din uppgift hos oss blir att på ett innovativt och professionellt sätt leda och stötta ett team av kollegor.
Du kommer att ansvara för planering, ledning, utförande och uppföljning av arbete som täcker hela produktcykeln, bland annat:
Kretskortframtagning från prototyp till fältsättning
Utveckling av framtidens inbyggda system i fordonsmiljö
Hårdvarunära programmering i VHDL med inriktning mot FPGA
Systemdesign inkluderande säkerhetskritiska (ISO26262) funktioner
Analog och digital konstruktion
Test och idrifttagning
Vårt utvecklingsverktyg är Altium Designer, Libero SoC och SimuLink mfl.
Oavsett var du står i dag i din karriär kommer du att få ett spännande och varierande arbete i en högteknologisk miljö. Ditt arbete hos oss kommer att innebära många olika kontaktytor, framför allt inom företaget men även mot leverantörer och kunder.
BAE Systems erbjuder
Du ges möjlighet att arbeta i kunskapsintensiv verksamhet som utvecklas och växer.
Du får anställning i ett globalt företag inom försvarsindustrin där man hela tiden utmanar sig själva med ett mål i sikte – att vara bäst i världen.
Som anställd får du stöd att möta dina utmaningar på bästa sätt. Företaget är en del av en stor koncern vilket skapar globala möjligheter.
Den du är
Vi ser gärna att du som söker har Högskole- eller Civilingenjörsexamen inom elektronik, mjukvara, automation eller motsvarande. Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du har en positiv grundsyn och gillar kreativ problemlösning. Erfarenhet av ledande roller är meriterande.
God svenska och engelska i tal/skrift är krav.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet! Du blir en del av ett team bestående av kompetenta och stöttande medarbetare som slussar högkvalitativt arbete vidare i vårt produktionsflöde. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till utveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
För ytterligare information om BAE läs gärna mer på: www.baesystems.com
För information om Örnsköldsvik och Höga Kustenwww.jobbaochlev.sewww.inspiration.ornskoldsvik.sewww.hogakusten.com/sv Publiceringsdatum2026-07-02Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten, är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterande chef Joakim Nyberg 0660-80358 alternativt rekryteringskonsult Lisa Fagerström 076-8241789.
Vi är ett företag som arbetar med försvarssekretess. Det finns legala krav och krav som våra kunder ställer på oss som företag. Alla som anställs ska genomföra säkerhetskontroll samt drogtest. Alla våra anställda genomgår dessa rutiner.
Tjänsten är tillsvidareanställning och placeringsort är Örnsköldsvik.
Sista ansökningsdag är 16 augusti. Under v 28-32 har vi semesterperiod. Din ansökan kommer därför behandlas efter det. Eventuella frågor och funderingar hänvisar vi till v. 33. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BAE Systems Hägglunds Aktiebolag
(org.nr 556305-6059), https://baesystems.varbi.com/
Björnavägen (visa karta
)
891 41 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Kontakt
Jörgen Ottosson, Akademikerföreningen 0660-80838 Jobbnummer
9988277