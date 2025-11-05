Team Lead VA-Process Projektering
Om rollen
Är du redo att hjälpa oss växa och utvecklas vidare inom VA-branschen i Stockholm? Gillar du att i din yrkesroll få möjligheten att kombinera frågor som medarbetarskap, projektledning, projektering och marknadsarbete? Ser du dig själv som en lagspelare som kan samarbeta med drivna kollegor och en organisation med bred expertis?
Om du känner igen dig är denna roll något för dig! Vi erbjuder dig nu möjligheten att kombinera din kunskap inom VA-branschen med din tidigare erfarenhet av att leda människor och uppdrag, och därigenom bli en viktig kugge i den fortsatta resan för vår VA-processgrupp i Stockholm, Linköping och Kalmar. För att trivas och lyckas i den här rollen tror vi att du har gott affärssinne, är duktig på att skapa relationer, samt är kommunikativ och driven som person. Till din hjälp har du ett team med engagerade medarbetare med lång och bred erfarenhet, samt en organisation vars expertis sträcker sig över en mängd teknikområden och geografier. Om du är vår nya Team Lead i Stockholm- klicka på knappen "Ansök här"
Din nya befattning
Enheten är uppdelad i två inriktningar: Projektering och Process, med en Team Lead för respektive område. I denna annons söker vi en Team Lead för VA-process Projektering.
Som vår nya Team Lead för VA-process Projektering i Stockholm kommer du, tillsammans med enhetschefen, Team Lead för Process och medarbetarna, att ansvara för att utveckla och stärka enhetens verksamhet i regionen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Personalledning - genom ett coachande ledarskap motivera och utveckla medarbetarna inom gruppen.
Rekrytering - ansvara för att bygga ett starkt team som kan leverera de tjänster vi tillhandahåller.
Försäljning/affärsutveckling - bearbetning av marknaden, omvärldsbevakning, anbudsarbete och paketering av nya tjänster inom VA-processområdet.
Uppdragsledning/eget konsultarbete - en del av din tid jobbar du i våra uppdrag.
Samordning och koordinering - samordning och kunskapsutbyte med våra andra team, enheter samt andra teknikområden inom Ramboll i Sverige, men även internationellt.
Din nya arbetsgrupp
Du kommer att tillhöra enheten Water & Waste Water Treatment Stockholm, som idag består av 25 medarbetare som sitter på våra kontor i Stockholm, Linköping och Kalmar. I nuläget utgörs ledningen för enheten av en enhetschef och en Team Lead Process med placering i Stockholm men för att fortsätta vår resa tillsätter vi nu en Team Lead projektering. Nuvarande enhetschef och de två team ledarna kommer sedan att utgöra en trio som tillsammans arbetar för att fortsätta utveckla enheten och verksamheten framåt.
Enheten Water & Waste Water Treatment i Stockholm är en del av Water & Waste Water Treatment Sverige. Totalt har vi omkring 60 VA-processkollegor som är utspridda på våra kontor i Stockholm, Linköping, Kalmar, Uppsala, Umeå, Karlstad, Malmö, Göteborg, och Falun. Vi har en nationellt arbetssätt och är tillsammans en ledande aktör inom branschen. Vi arbetar med alla typer av processanläggningar kopplat till VA; reningsverk, dricksvattenproduktion, biogasproduktion, pumpstationer och industriell avloppsvattenrening. Vi följer stora som små projekt under alla skeden - från konceptuell idé och analys, till processdimensionering och konceptuell design, vidare till detaljerad design, byggnation och driftsättning av anläggningar. Vi är en aktör på stark frammarsch, vi samarbetar och stöttar varandra i projekten som vi driver och arbetar i - vi gillar helt enkelt att arbeta ihop! Ett av våra flaggskeppsprojekt är bl.a. Syvabs stora ombyggnation av Himmerfjärdsverket där höga krav ställs på reningsprocessen för att skydda recipienten Östersjön. Vi har varit med i projektet från tidig förstudie till pågående detaljprojektering.
Om dig
När du blir en del av Ramboll kommer vi att göra vårt bästa för att stötta dig i din personliga och professionella utveckling. För att lyckas i den här rollen tror vi att:
Du drivs av att leda och utveckla, både medarbetare, verksamheten och affärer.
Du har tidigare erfarenhet av ledarskap, gärna i kombination av konsulterfarenhet.
Du har mångårig yrkeserfarenhet av projektering av avloppsvattenrening eller dricksvattenproduktion, erfarenhet du fått från arbete som exempelvis konsult eller entreprenör.
Du har affärssinne, är duktig på att skapa relationer, är kommunikativ och driven.
Du är utbildad civilingenjör eller högskoleingenjör alternativt har annan likvärdig teknisk/naturvetenskaplig utbildning.
Vad vi kan erbjuda dig
Utvecklingsmöjligheter där dina drivkrafter och motivation är styrande
Trygga ledare i ett värderingsstyrt bolag med medarbetaren i fokus
En inkluderande arbetsmiljö där olika erfarenheter och perspektiv värdesätts
En internationell kunskapsmiljö med erfarenheter från 35 länder
Långsiktiga mål i ett stiftelseägt företag som investerar i sina medarbetare samt i forskning och humanitära insatser runt om i världen
Flexibel arbetstid
Välkommen till Ramboll Water
Water & Waste Water Treatment Sverige är en del av Rambolls marknadssektor Water som är en internationell organisation med ett holistiskt arbetssätt kring en av världen viktigaste resurser: rent vatten. På Ramboll Water har vi ett globalt team med några av världens bästa vattenkonsulter som säkerställer en hållbar utveckling av vårt samhälle. Vi hjälper våra kunder med deras största utmaningar när det gäller att hantera vatten och vi garanterar plats för både människor och natur. Våra kärnområden omfattar klimatförändring och landskapsutveckling, säkerställande av rent dricksvatten, hantering av avloppsvatten och industriellt vatten, vattenförsörjning och vattenresurser samt infrastruktur. I Sverige är vi på Ramboll Water drygt 170 konsulter som dagligen arbetar med frågor kring vattenresurser, dricksvatten- och avloppsvattenrening inklusive slam och biogas, ledningsnät för vatten och avlopp, dagvattenfrågor samt klimatanpassningsfrågor.
Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, och arkitektkonsult. Vår målsättning är att vara med och bygga framtidens hållbara städer och samhällen. Vi har tusentals anställda världen över, varav ca 2 000 i Sverige. Vi inriktar oss på hållbara förändringar i marknader som byggnader & fastigheter, infrastruktur, urban utveckling, energi samt vatten- miljö- och managementkonsulttjänster. Vår tillväxt bygger på de etiska värderingar som kommer med ägarformen och på våra individfokuserade lösningar. Hos oss får du bidra till en hållbar framtid på ett företag som främjar öppenhet, samarbete och personlig utveckling. Genom att kombinera lokala erfarenheter med globala kunskaper kan vi tillsammans forma morgondagens samhällen.
Lika möjligheter för alla
För att skapa samhällen och städer där både människor och natur kan blomstra behöver olika erfarenheter och perspektiv finnas representerade hos oss - det är våra olikheter som gör att Ramboll och våra medarbetare hela tiden utvecklas! Vi välkomnar ansökningar oavsett ålder, könstillhörighet, kulturella perspektiv, livssituation eller livsåskådning. Vi värdesätter en inkluderande arbetsmiljö och kultur och strävar efter att våra arbetsplatser ska ha god tillgänglighet för alla medarbetare oavsett behov. Vi lyssnar och lär av varandra, och ser till att det finns en balans mellan arbete och fritid.
Din ansökan
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Bifoga ditt CV och personliga brev som beskriver varför du är rätt person för det här jobbet. Vi ser fram emot din ansökan senast den 2025-12-08.
