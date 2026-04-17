Team lead inom signal och digital processhantering
2026-04-17
Har du flera års erfarenhet inom signalbehandling och vill ta en ledande roll i tekniskt avancerade projekt? Drivs du av att kombinera djup teknisk kompetens med att stötta och utveckla team? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker nu en senior signalbehandlare som vill arbeta med utveckling och teknisk förädling av avancerade sensorsystem inom försvarsindustrin. Du blir en del av ett erfaret team som arbetar nära kund i teknikens framkant, där fokus ligger på att modernisera och vidareutveckla befintliga system både inom mjukvara och hårdvarunära miljöer.
Som en del av vår kunds team blir du medlem i ett av Nordens största teknikkonsultföretag, där du får möjlighet att jobba med både specialiserade och varierande projekt. Din roll anpassas efter dina styrkor och ambitioner, och du arbetar med teknik som verkligen gör skillnad. Företaget är globalt verksamt med huvudkontor i Sverige och bidrar till att stärka flera länders försvarsförmåga. Som konsult får du erfarenhet från branscher som industri, försvar, medtech, fordon och telekom, vilket ger dig en bred och stimulerande karriär.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos Kund. Alla frågor kring tjänsten och rekryteringen hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult på Futuria.Om tjänsten
I den här rollen kombinerar du specialistkompetens inom signalbehandling med ett ledande ansvar i teamet. Du fungerar som en teknisk ledare/teamlead i leveranser och stöttar teamet i att realisera krav, driva tekniska beslut och säkerställa kvalitet i leveransen.
Rollen är särskilt inriktad mot signalbehandling och digital processhantering, där du arbetar nära både utveckling och systemnivå.
Du arbetar med hela kedjan från analys och algoritmutveckling till implementation och optimering i system med höga krav på prestanda, spårbarhet och realtid.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Analysera, utveckla och optimera signalbehandlingsalgoritmer
Implementera och verifiera lösningar i exempelvis C++, Python eller MATLAB
Bidra till modernisering och teknisk förflyttning av befintliga system
Arbeta med prestandaoptimering och resurseffektivitet
Tolka och bryta ner krav samt stötta teamet i leverans
Ta ett tekniskt ledarskap i teamet formellt eller informellt
Samarbeta tvärfunktionellt med kompetenser inom mjukvara, hårdvara och systemintegrationProfil
Vi söker dig som är en erfaren ingenjör med stark kompetens inom signalbehandling och som har förmågan att ta en ledande roll i team oavsett om du haft en formell teamlead-roll tidigare eller inte.
Du är trygg i din kompetens och trivs i rollen som expert, samtidigt som du har ett intresse för att stötta andra och bidra till teamets framgång. Du behöver inte vara en "traditionell" ledare utan vi tror snarare på ett ödmjukt och coachande ledarskap där du hjälper teamet att lyckas.
Vi tror att du har:
Cirka 7-12 års erfarenhet inom relevant område
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom t.ex. teknisk fysik, elektroteknik eller datateknik
Djup kunskap inom signalbehandling
Erfarenhet av utveckling i exempelvis C++, Python eller MATLAB
Erfarenhet av komplexa system där mjukvara och hårdvara samverkar
Förmåga att ta ansvar och driva tekniska frågor framåt
Meriterande
Erfarenhet av radar eller liknande sensorsystem
Erfarenhet av realtidssystem eller inbyggda system
Kunskap inom modernisering av äldre system (t.ex. migrering till nyare teknikstack)
Erfarenhet av tekniskt ledarskap eller arkitektur
Övrig information
Rollen innebär arbete i säkerhetsklassad miljö och kräver godkänd säkerhetsprövning.
Start: Enligt överenskommelse. Planerad start är efter sommaren (augusti-september), med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Omfattning: Heltid
Placering: Göteborg
Varför den här rollen?
Här får du möjlighet att arbeta i en tekniskt avancerad miljö där du både får använda din specialistkompetens och ta en central roll i teamets leverans. Du blir en viktig del i att modernisera och vidareutveckla komplexa system tillsammans med erfarna kollegor och i nära samarbete med kund.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Rekryteringsprocessen hanteras av Futuria People och alla frågor hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult: ebba.stromberg@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? - Tipsa gärna!
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
Futuria är en heltäckande partner inom kompetensförsörjning för företag inom främst IT och teknik. Vi har uppmärksammats med Gasellutmärkelsen 2025 samt utmärkelser och finalistplaceringar vid Recruitment Awards, där vi utsågs till Årets Rekryteringsföretag 2023 i kategorin upp till 19 anställda i Sverige Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
