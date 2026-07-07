Team lead inom data och automation
Region Jämtland Härjedalen, Digitalisering regional utveckling och stöd / Datajobb / Östersund Visa alla datajobb i Östersund
2026-07-07
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Region Jämtland Härjedalen har ca 4000 anställda som tillsammans arbetar för att skapa god hälsa och positiv livsmiljö framför allt inom hälso-, sjuk- och tandvård. Här finner du en spännande kombination av stad och landsbygd med goda möjligheter till balans mellan arbete och fritid.
Vi söker en team lead som vill skapa förutsättningar för vårt data- och automationsteam att fokusera på rätt saker, arbeta effektivt tillsammans och omsätta verksamhetens behov till konkreta lösningar.
I rollen har du en nyckelposition mellan verksamhet, ledning och team. Du ansvarar inte för personalfrågor, men du stöttar teamet på daglig basis genom att skapa struktur, stödja prioriteringar, undanröja hinder och bidra till teamets långsiktiga utveckling.
Du behöver ha god förståelse för data, BI, AI och automation, men rollen handlar främst om ledarskap, samordning och verksamhetsutveckling snarare än att själv vara den främsta tekniska specialisten.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
• Stötta det dagliga arbetet i data- och automationsteamet
• Leda och samordna teamets planering, prioritering och uppföljning av arbete
• Bidra till att utveckla arbetssätt, samarbete och struktur inom teamet
• Fungera som kontaktpunkt mellan verksamhet, ledning och team
• Identifiera och driva förbättringsinitiativ inom data, analys och automation
• Säkerställa att teamets arbete är förankrat i verksamhetens behov och mål
• Bidra till omvärldsbevakning och utveckling inom områden som data, automation och AI
• Skapa förutsättningar för teamet att leverera hållbara och värdeskapande lösningarKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom IT, systemvetenskap eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Erfarenhet av att leda eller samordna team, formellt eller informellt
• Förståelse för områden som data, BI, AI, integrationer eller automation
• Vana att arbeta i gränslandet mellan verksamhet och IT
• God förmåga att skapa struktur, prioritera och driva arbete framåt
• Förmåga att kommunicera och skapar goda samarbeten med olika målgrupper och roller
• Intresse för hur data, automation och AI kan skapa verksamhetsnytta
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet från offentlig sektor
• Erfarenhet av förändrings- eller utvecklingsarbete
• Erfarenhet av agila arbetssätt
• Deltagit i samverkans- eller nätverksarbete över organisationsgränser
Som person är du nyfiken och lösningsorienterad och arbetar gärna agilt och behovsstyrt. Du är trygg i din kompetens men samtidigt ödmjuk inför andras. Du är strukturerad, flexibel när förutsättningarna förändras och har ett starkt engagemang för teknikens roll i verksamhets- och samhällsutveckling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetsplatsen är belägen i Östersunds centrum. Möjlighet till delvis distansarbete finns, vilket ger goda förutsättningar att bo även i Åre eller andra delar av Jämtlands fjällvärld och kombinera ett meningsfullt arbete med en aktiv fritid.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 2 C335766". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Kyrkgatan 12 (visa karta
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831 31 ÖSTERSUND Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Digitalisering regional utveckling och stöd Kontakt
Enhetschef
Malin Fredriksson malin.fredriksson@regionjh.se +4663147627 Jobbnummer
9994695