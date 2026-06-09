Team Lead
Saab Aktiebolag / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2026-06-09
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Vi söker nu flera Team Leaders till avdelningarna Antenna Core Platform och Microwave and Antenna Design inom Business Area Design. Teamen består idag av kretskortskonstruktörer med kompetens inom kraft-, digital- och/eller mikrovågsdesign och arbetar inom definierade ansvarsområden, t.ex. med kraftenheter, sänd/mottagarmoduler, vågformningsenheter, beräkningsplattformar eller missilelektronik.
Din roll
I rollen som Team Lead kommer du leda och coacha ett eller flera produkt- eller kompetensorienterade team, som tillämpar agil-inspirerade arbetssätt. Din uppgift är att leda och utveckla teamen för att möta verksamhetens leveransmål. I detta ingår bland annat koordinering och prioritering av arbetsuppgifter, interaktion och samordning med närliggande verksamhetsområden, identifiering av förbättringar och regelbunden uppföljning mot budget och tidplan. I rollen ingår även hantering av oförutsedda uppgifter, riskhantering och mitigering, samt i samråd med tekniska ledare utföra förbättrings och proaktiva åtgärder som linjerar med produkt- eller teknikområdets road map.
Nyckelfunktioner i rollen:
Leda andra:
Utveckla individer och team: Du ska arbeta aktivt med att utveckla teamet genom att stärka gemenskap och samarbete
Förändringsledning: Du ska kunna leda och implementera förändringar i arbetssätt för att förbättra effektivitet och kvalitet
Kontinuerliga förbättringar: Du ska regelbundet genomföra t.ex. retrospektiv med ditt team för att reflektera över vad som fungerat bra och vad som kan förbättras
Struktur och ordning:
Prioritera, planera: Du ska i samarbete med projekt/program och tekniska ledare tillse att rätt saker görs i rätt ordning och på rätt sätt
Tid & kostnad: Du ska ansvara för att planera teamets delmål och följa upp kostnads- och tidplaner för både kort- och långsiktiga leveranser till projekt och program
Kvalitet: Du ska säkerställa att teamet arbetar enligt etablerade processer och rutiner för att uppnå hög kvalitet och effektivitet
Kommunikation:
Gränssnitt: Du ska vara teamets interface mot omgivningen och säkerställa att information flödar smidigt, i detta ingår att ta emot och förstå input från olika källor och säkerställa ett den lyfts till rätt individ/instans
Koordinera: Du ska koordinera teamets arbete med andra team för att säkerställa att alla delar samverkar effektivt
Rapportering: Du rapporterar teamets progress mot projekt/program och linjeorganisation i diverse etablerade forum samt kommer med åtgärdsförslag på ev. identifierade problem
Metod och process:
Produktutveckling: Du ska ha djup kunskap om kretskortsutveckling och produktutveckling för att kunna leda teamet genom utvecklingsfaserna
Effektiviseringar och förbättringar: Du förväntas, i samarbete med ditt team, komma med förbättringsförslag på etablerade arbetssätt
Riskhantering:
Du ska identifiera, analysera, hantera, och vid behov eskalera, risker för att minimera negativa påverkan på projekt/program och leveranser Publiceringsdatum2026-06-09Profil
Vi tror att du idag har erfarenhet av att leda och inspirera andra och vill utvecklas i en sammanhållande roll. För att lyckas med detta tror vi att du som person är lyhörd, kommunikativ och har ett gediget teknikintresse samt en ingenjörsutbildning, som gör att du kan sätta dig in i de komplexa multi- och tvärdisciplinella utmaningar det innebär att utveckla avancerade produkter. Vi tror också du tillämpar ett förtroendebaserat ledaskap, där du ger dina teammedlemmar möjligheten att växa, utvecklas och ta ägandeskap över sina leveranser.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
Saab är stolt karriärföretag - läs mera här
Våra värderingar kan du läsa om här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Flöjelbergsgatan 1C (visa karta
)
431 37 GOTHENBURG Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB sandra.jungevi1@saabgroup.com Jobbnummer
9955710