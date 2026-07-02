Team Lead - Assembly
Today Consulting Syd AB / Personaltjänstemannajobb / Helsingborg Visa alla personaltjänstemannajobb i Helsingborg
2026-07-02
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Vill du leda människor i en dynamisk och snabbväxande produktionsmiljö?
Today Consulting rekryterar nu en Team Lead - Assembly till vår kund HelloFresh i Bjuv. Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt av HelloFresh.
HelloFresh är ett av världens ledande företag inom matkassar och söker nu en trygg och närvarande person med erfarenhet av att leda människor. Du motiveras av att utveckla både medarbetare och verksamhet, bygger förtroende genom tydlig kommunikation och trivs i en roll där du får kombinera operativt arbete med personalansvar.
Om rollen
Som Team Lead - Assembly ansvarar du för den dagliga driften inom Assembly-avdelningen där matkassar packas inför leverans till tusentals kunder varje vecka.
Du har personalansvar för cirka 40 medarbetare och arbetar nära Area Manager Assembly och HR. Rollen är en kombination av administrativt arbete och ett närvarande ledarskap ute i verksamheten. Cirka 60–70 % av arbetet består av planering, bemanning, uppföljning och personalrelaterade frågor, medan resterande tid spenderas ute i produktionen där du coachar och stöttar ditt team.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av personalledning och som trivs med att arbeta nära verksamheten. Du är trygg i ditt ledarskap, skapar struktur och bygger goda relationer. När tempot ökar behåller du lugnet, fattar välgrundade beslut och motiveras av att utveckla både människor och arbetssätt.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av personalledning, exempelvis som Team Lead, Gruppchef eller i en liknande roll.
Har arbetat i en produktions-, logistik- eller annan processdriven verksamhet.
Är van att arbeta mot mål och följa upp resultat.
Har ett coachande, lösningsorienterat och strukturerat arbetssätt.
Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Har B-körkort.
Dina huvudsakliga ansvarsområdenProduktionsledning & Effektivitet
Leda och planera den dagliga driften.
Säkerställa rätt bemanning och ett effektivt produktionsflöde.
Följa upp mål och KPI:er samt driva förbättringsarbete.
Teamledning & Medarbetarutveckling
Coacha, utveckla och stötta ditt team.
Genomföra utvecklings- och uppföljningssamtal.
Arbeta nära HR i frågor som rehabilitering, arbetsmiljö och personalutveckling.
Rekrytera och introducera nya medarbetare.
Kvalitet & Säkerhet
Säkerställa att verksamheten följer rutiner för kvalitet, hygien och livsmedelssäkerhet.
Arbeta aktivt med GMP, arbetsmiljö och säkerhet.
Samarbete & Kommunikation
Samarbeta med lager, planering, kvalitet, HR och övriga funktioner.
Kommunicera mål, förändringar och prioriteringar på ett tydligt sätt.
Bidra till ett positivt arbetsklimat där samarbete och respekt står i fokus.
Därför ska du välja HelloFresh
HelloFresh erbjuder en utvecklande arbetsplats där människor, samarbete och innovation står i centrum. Som Team Lead får du möjlighet att påverka verksamheten, utveckla ditt team och växa i ett internationellt företag med höga ambitioner.
Du erbjuds bland annat:
Friskvårdsbidrag på 3 000 kr.
Möjlighet att träna på arbetstid.
Som anställd får du köpa matboxen till ett förmånligt pris
Gemensam frukost varje torsdag.
Regelbundna personalaktiviteter.
Kompetensutveckling - Som medarbetare får du tillgång till en utbildningsbudget som stödjer din personliga och professionella utveckling.
HelloFresh arbetar aktivt för en inkluderande arbetsplats där olika erfarenheter, perspektiv och bakgrunder bidrar till företagets fortsatta framgång.
Arbetstider
Tjänsten innebär varierande arbetstider enligt schema och kan omfatta både måndag–fredag och tisdag–lördag.
Arbetet sker både på kontor och ute i produktionen där temperaturen är cirka +5 °C.
Redo att ta nästa steg?
Today Consulting ansvarar för rekryteringsprocessen. Urval sker löpande och tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt av HelloFresh.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8000681-2081546". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Today Consulting Syd AB
(org.nr 559209-0400), https://karriar.todayconsulting.se
Hävertgatan 29 (visa karta
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254 42 HELSINGBORG Arbetsplats
Today Consulting Jobbnummer
9988472