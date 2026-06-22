Team Kristineberg söker ny kollega
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Oskarshamn Visa alla undersköterskejobb i Oskarshamn
2026-06-22
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Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Äldreomsorgen är Socialförvaltningens största område med ansvar för särskilda boende, gruppboende, korttidsboende, trygghetsboende, hemtjänst, anhörigstöd, träffpunkt och myndighetshandläggning. Team Kristinebergs hemtjänstgrupp utgår från sin lokal på Ingenjörsvägen 63 i Kristineberg.
Vårt upptagningsområde är Kristineberg, Stångehamn, Mysingsö, Gröndal och sträcker sig fram till Gotlandsterminalen. Hos oss får du arbeta varierat genom att förflytta dig med bil alternativt en härlig cykeltur eller promenad utifrån vilken runda du kör.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Vi söker nu en kollega till vård härliga team i Kristineberg. Hos oss ansvarar du för att verkställa beviljade omsorgsinsatser och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Inom hemtjänsten arbetar du i brukarens egna hem och medverkar till aktivering och rehabilitering utifrån deras förutsättningar. Du utför medicinska arbetsuppgifter på delegation från legitimerad personal och deltar i verksamhetsutveckling, kvalitetssäkring och kompetensutveckling.
Vi arbetar utifrån Socialtjänstlagens värdegrund med fokus på den enskildes välmående. Hos oss får du en introduktion efter ditt individuella behov. Vi värdesätter en trygg och positiv arbetsmiljö med din möjlighet till utveckling.
Vi samarbetar och hjälper varandra. Som ny hos oss har du alltid en kollega, planerare eller enhetschef som stöd när du behöver en hjälpande hand.Kvalifikationer
Vi söker främst dig som:
• Är utbildad undersköterska eller har liknande utbildning som arbetsgivaren anser som likvärdig.
• Har god samarbetsförmåga, är ansvarsfull och trivs i en arbetsmiljö med högt tempo.
• Är positiv, professionell och har god förmåga att se varje individs behov och förutsättningar.
Krav för tjänsten är att du ska ha B-körkort samt vana att cykla. Utöver det krävs goda datorkunskaper och förmågan att behärska svenska språket väl, både muntligt och skriftligt.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-09-01 Tillträde enligt nämnt datum alternativt enligt överenskommelse , upphör: 2027-04-30 .
Löpande rekrytering kan komma att tillämpas, välkommen med din ansökan redan idag!
För att kunna bli aktuell för en anställning behöver du kunna visa upp följande utdrag ur belastningsregistret: Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning.
Detta hittar du under: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Du som söker och är intresserad av tjänsten, ansök redan nu om utdraget.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333165". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns Kommun
(org.nr 212000-0761)
572 28 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Erika Almström erika.almstrom@oskarshamn.se 010- 35 60 000 Jobbnummer
9973567