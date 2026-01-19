Team J-son söker sommarvikarier och timvikarier för 2026
Humana AB / Behandlingsassistentjobb / Jönköping Visa alla behandlingsassistentjobb i Jönköping
2026-01-19
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Vaggeryd
, Nässjö
eller i hela Sverige
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobbet som boendepersonal hos oss på Team J-son Humana i sommar. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2026-01-19Om tjänsten
Vi söker nu timvikarier samt sommarvikarier till vår verksamhet för 2026.
Vi söker Dig som brinner för att arbeta med barn och unga med neuropsykiatriska- samt intellektuella funktionsvariationer.
Vi arbetar i fantastiska team av funktioner där vår uppgift är att infria vårduppdrag och skapa en anpassad vardag fylld av omsorg. Du kommer att följa den unga i vardagen samt vara ett stöd och en hjälp för den unga att lyckas. Resor till och från fritidsaktiviteter förekommer vilket gör att det för oss är ett krav att Du har körkort samt känner dig bekväm i att köra bil.
Du ska agera som en god vuxen förebild samt vara professionell och nytänkande. Du följer direktiv, lagar och förordningar. Du ska drivas av engagemang samt vara prestigelös. Att Du har ett gott bemötande är självklart för oss samt att Du kan möta varje individ utifrån vart denne befinner sig. Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande vilket är viktigt att Du som söker förstår vikten av.
Medarbetarens uppgift är utöver att säkerställa en hemlik och trygg miljö även att planera tillvaron samt anpassa bemötandet utifrån den ungas förutsättningar. I samverkan med gruppchef, hälsoteam och skola, lägger medarbetaren upp strategier för att gemensamt bemöta och minska olika beteendesvårigheter hos ungdomen.
Det krävs av dig att Du kan arbeta självständigt samt vara trygg i att fatta egna beslut, självklart med stöd från din omgivning. Våra ungdomar på HVB bor enskilt i lägenheter tillsammans med personal, vilka arbetar ensamma under dygnet, men vi söker också personal till vårt LSS-boende beläget i centrala Jönköping där flera ungdomar bor tillsammans.
Vi ser gärna att Du som söker har en relevant eftergymnasial utbildning anpassad för vår målgrupp så som exempelvis behandlingspedagog, socialpedagog, socionom, pedagogisk utbildning eller liknande.
Vid eventuell anställning krävs ett utdrag ut belastningsregistret.
För denna tjänst krävs det att du:
har B-körkort
erfarenhet av arbete med vård och behandling
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet från en liknande roll
har relevant eftergymnasial utbildning så som behandlingspedagog, socialpedagog, socionom eller liknande.
Att jobba på Humana
På Humana arbetar vi alltid utifrån vår värdegrund - engagemang, glädje och ansvar. Våra värdegrundsord är ledande i vårt dagliga arbete. I rekryteringsprocessen innebär det att vi värdesätter egenskaper som dessa hos dig.
Hos Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med goda anställningsvillkor. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet, där du som medarbetare är en viktig del av detta arbete.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Verksamhetschef Sandra Sjövallsandra.sjovall@humana.se
Biträdande verksamhetschef Sari Kurolasari.kurola@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7037499-1795891". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
553 15 (visa karta
)
553 15 JÖNKÖPING Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9691760