Team Assistant - navet som får tekniska team att fungera smidigt

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Administratörsjobb / Finspång
2026-02-09


Publiceringsdatum
2026-02-09

Beskrivning
Vi söker nu en Team Assistant till ett större tekniskt team inom Application Engineering. I rollen stöttar du chefer och medarbetare i det dagliga arbetet och bidrar till att administrativa processer, kommunikation och samordning fungerar effektivt.
Du arbetar nära verksamheten och har många kontaktytor, både nationellt och internationellt. Rollen passar dig som trivs med ansvar, variation och att vara den som får saker att hända.

Dina arbetsuppgifter
Planera och samordna möten, event och teamaktiviteter

Ta fram och uppdatera presentationer och dokument i PowerPoint och Word

Stötta intern kommunikation och dela information via interna kanaler

Koordinera onboarding och offboarding av medarbetare

Administrera personalrelaterad information

Lägga beställningar och hantera administrativa inköp

Samordna IT-relaterade ärenden såsom utrustning och systembehörigheter

Stötta vid resebokningar samt reseräkningar

Administrera gemensamma utrymmen och stötta i arbetsmiljörelaterade aktiviteter

KvalifikationerSkall-krav
Dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete i en koordinerande roll

Mycket god förmåga att arbeta strukturerat och hantera flera parallella uppgifter

Goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt PowerPoint och Word

Mycket god kommunikationsförmåga i engelska, både i tal och skrift

Vana att arbeta i och snabbt sätta dig in i olika IT-system

Meriterande
Erfarenhet av arbete i internationell organisation

Erfarenhet av onboarding/offboarding eller personaladministration

Intresse för att förbättra och effektivisera arbetssätt och processer

Anställningsvillkor
Detta är ett konsultuppdrag, vilket innebär att du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
För att kunna matchas vidare i processen är det viktigt att ditt CV tydligt visar att du uppfyller skall-kraven.
Urval och presentation av kandidater sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7197629-1832445".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
Kalkugnsvägen (visa karta)
612 30  FINSPÅNG

Arbetsplats
Q Sverige

Jobbnummer
9732628

