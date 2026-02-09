Team Assistant - navet som får tekniska team att fungera smidigt
2026-02-09
Vi söker nu en Team Assistant till ett större tekniskt team inom Application Engineering. I rollen stöttar du chefer och medarbetare i det dagliga arbetet och bidrar till att administrativa processer, kommunikation och samordning fungerar effektivt.
Du arbetar nära verksamheten och har många kontaktytor, både nationellt och internationellt. Rollen passar dig som trivs med ansvar, variation och att vara den som får saker att hända.Dina arbetsuppgifter
Planera och samordna möten, event och teamaktiviteter
Ta fram och uppdatera presentationer och dokument i PowerPoint och Word
Stötta intern kommunikation och dela information via interna kanaler
Koordinera onboarding och offboarding av medarbetare
Administrera personalrelaterad information
Lägga beställningar och hantera administrativa inköp
Samordna IT-relaterade ärenden såsom utrustning och systembehörigheter
Stötta vid resebokningar samt reseräkningar
Administrera gemensamma utrymmen och stötta i arbetsmiljörelaterade aktiviteter
KvalifikationerSkall-krav
Dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete i en koordinerande roll
Mycket god förmåga att arbeta strukturerat och hantera flera parallella uppgifter
Goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt PowerPoint och Word
Mycket god kommunikationsförmåga i engelska, både i tal och skrift
Vana att arbeta i och snabbt sätta dig in i olika IT-system
Meriterande
Erfarenhet av arbete i internationell organisation
Erfarenhet av onboarding/offboarding eller personaladministration
Intresse för att förbättra och effektivisera arbetssätt och processerAnställningsvillkor
Detta är ett konsultuppdrag, vilket innebär att du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
För att kunna matchas vidare i processen är det viktigt att ditt CV tydligt visar att du uppfyller skall-kraven.
Urval och presentation av kandidater sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
