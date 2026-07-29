Teacher, Textiles, Ages 10 - 15
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2026-07-29
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Textilslöjdslärare till IES Årsta!
IES Årsta är en skola för årskurserna 4-9 med 430 elever och 65 anställda. Skolan ligger i Årsta, en kort promenad från Gullmarsplan varifrån du snabbt tar dig till centrala Stockholm. Skolan startade 2017 och håller en hög nivå både gällande studieresultat och trivsel. Vi som arbetar på skolan är mycket stolta och glada över vår internationella community både bland elever och personal.
Internationella Engelska Skolan Årsta söker en textilslöjdslärare på heltid med start i augusti 2026 eller enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Arbetsbeskrivningen inkluderar, förutom vanligt förekommande läraruppgifter såsom planering, undervisning, betygsättning och uppföljning, även mentorskap för elever i en av de klasserna du undervisar. Du är tillgänglig för möten med vårdnadshavare, elever och kollegor samt arbetar för att upprätthålla IES värdegrund och vision. Hos oss ligger fokus på lärande och på en lugn miljö där skolans rutiner och regler följs av både elever och personal. En trevlig atmosfär och ett gott samarbetsklimat är nyckelord bakom vår framgång. Detta är också grunden för att skapa en röd tråd som vägleder och stöttar våra elever genom deras skolgång och hjälper dem att nå sina mål. Kvalifikationer
• Svensk lärarlegitimation eller motsvarande utländsk lärarutbildning med behörighet att undervisa i textilslöjd
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt
• Du har ett tryggt och tydligt ledarskap
• Du kan anpassa din undervisning för att nå olika elever
Erfarenhet av undervisning i internationella miljöer är meriterande.
Vi tror att du som person är en kreativ lagspelare med ett positivt förhållningssätt till ditt ämne. Du vill göra det lilla extra för dina elever och kollegor, och besitter verktygen för att skapa en god lärandemiljö där ditt ledarskap och undervisningsstil är nycklar till dina elevers framgång. Du kommer att arbeta nära dina avdelningskollegor samt vårt elevhälsoteam.
Tillträde: Augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Omfattning: Tjänsten är tillsvidare på heltid, 100%.
Övrigt: För att jobba i skola behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret från polisen innan anställning. I ansökan ber vi dig att skicka med CV, personligt brev samt lärarlegitimation eller diplom på internationell lärarutbildning.
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 46 schools and around 30,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://arsta.engelska.se
Sköntorpsvägen 31 (visa karta
)
120 38 ÅRSTA Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Årsta Kontakt
Linus Gellerstedt recruitment.arsta@engelska.se Jobbnummer
10014971