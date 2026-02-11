Teacher, Swedish, Swedish as Second Language, Ages 13 - 15
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Grundskollärarjobb / Österåker Visa alla grundskollärarjobb i Österåker
2026-02-11
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Internationella Engelska skolan i Sverige AB i Österåker
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Täby
, Danderyd
eller i hela Sverige
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Legitimerad lärare i svenska åk 7-9Om oss
IES Österåker öppnade i augusti 2024 och är en modern F-9skola med höga ambitioner. När skolan är fullbelagd kommer vi att ha cirka 600 elever fördelade på två parallellklasser per årskurs.
Vi följer den svenska läroplanen och upp till 50 procent av undervisningen sker på engelska. Vår verksamhet präglas av tydlig struktur, höga akademiska förväntningar och en trygg studiemiljö där både elever och personal trivs och utvecklas.
Skolan ligger centralt i Åkersberga i en kombination av nybyggda och renoverade lokaler. Med närhet till idrottsanläggningar, grönområden och skärgård erbjuder vi en inspirerande arbetsmiljö, ca 30 minuters pendling från Stockholm.Ditt uppdrag
Vi söker nu en legitimerad lärare i svenska för årskurs 7-9 som vill vara med och göra skillnad varje dag.
Som lärare hos oss ansvarar du för planering, undervisning, bedömning och uppföljning i enlighet med Lgr22. Du arbetar aktivt för att utveckla elevernas språkliga förmåga, kritiska tänkande och analytiska kompetens.
I tjänsten ingår även mentorskap, där du har en central roll i elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. Du har nära kontakt med vårdnadshavare och samarbetar tätt med kollegor, elevhälsoteam och skolledning.
Arbetsro är viktigt för oss. Vi har tydliga rutiner och en gemensam värdegrund som skapar trygghet och studiefokus i klassrummet. Det ger dig som lärare rätt förutsättningar att fokusera på undervisning och kunskapsutveckling.Vi söker dig som
• är legitimerad lärare i svenska för åk 7-9
• har ett tydligt ledarskap och skapar struktur och studiero
• har höga förväntningar på dina elever och en stark tilltro till deras förmåga
• är engagerad, lösningsfokuserad och trivs med att samarbeta
• ger tydlig och kontinuerlig återkoppling som driver elevernas utveckling framåt
Du är trygg i din profession och varierar din undervisning för att möta olika elevers behov. Du arbetar inkluderande och ser samarbete med elevhälsa och kollegor som en självklar del av uppdraget.
Undervisningen sker på svenska, men eftersom vi är en internationell arbetsplats behöver du känna dig bekväm med att kommunicera på engelska med kollegor.Vi erbjuder
• En arbetsplats med tydlig struktur och starkt ledarskap
• Engagerade kollegor och internationell miljö
• Möjlighet att vara med och forma en växande skola
• En kultur med höga ambitioner, arbetsro och fokus på kunskap
Tjänsten är på heltid (100 %) med sex månaders provanställning.Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt vid anställning. Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://engelska.se/ Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Österåker Kontakt
Christina Aspgren christina.aspgren.osteraker@engelska.se 0707756796 Jobbnummer
9737574